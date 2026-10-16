3 preguntas incómodas: la FIFA modifica su reglamento tras la crisis del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, decidió modificar el artículo 27 de su Código Disciplinario, después de la amplia polémica que generó el caso del estadounidense Folarin Balogun.

Al jugador se le permitió participar en uno de los partidos del Mundial pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior, una decisión que provocó las objeciones de la Federación Belga de Fútbol y la llevó a exigir aclaraciones oficiales sobre las circunstancias del caso.

Según lo informado por la cadena francesa RMC, la federación belga reabrió el expediente durante la reunión del Consejo de la FIFA, celebrada el jueves en Zúrich, unos 3 meses después del enfrentamiento que midió a Bélgica con Estados Unidos, país coanfitrión del torneo.

La federación belga confirmó que la FIFA aceptó modificar el polémico artículo, y que la enmienda propuesta se presentará al Consejo de la Federación Internacional en su próxima reunión para su aprobación.

La crisis de Balogun siembra dudas sobre la aplicación de los reglamentos

La crisis comenzó tras la expulsión de Balogun durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en los octavos de final, que terminó con victoria del combinado estadounidense por 2-0.

Y aunque la expulsión conlleva la suspensión automática para el siguiente partido, con la posibilidad de endurecer la sanción posteriormente, se levantó la suspensión al jugador, que disputó el encuentro frente a Bélgica en los cuartos de final.

El partido terminó con victoria de la selección belga por 4-1, pero la participación de Balogun pese a su expulsión en el encuentro anterior suscitó preguntas sobre la base legal de la decisión, especialmente ante los rumores de una intervención del presidente estadounidense Donald Trump ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en relación con el caso.

Trump había reconocido públicamente su intervención en el expediente, pese a que los reglamentos de la FIFA establecen la independencia de sus órganos y prohíben la injerencia política en los asuntos de la federación.

La FIFA justificó su decisión apoyándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que otorga a la Comisión Disciplinaria la facultad de suspender la ejecución de una sanción ya dictada.

En un comunicado anterior, el presidente de la Comisión Disciplinaria intentó explicar la base sobre la que se sustentó la decisión de convertir la suspensión automática de Balogun en una sanción con ejecución suspendida, pero la explicación no puso fin a las preguntas sobre las circunstancias excepcionales que llevaron a ello.

La federación belga exige respuestas claras a la FIFA

Durante la reunión del Consejo de la FIFA del jueves, Pascale Van Damme, presidenta de la Federación Belga de Fútbol y miembro del Consejo de la Federación Internacional, planteó 3 preguntas sobre el caso, reclamando aclaraciones sobre los procedimientos de toma de decisiones y las garantías de que una situación así no se repita.

Las preguntas formuladas por la federación belga fueron las siguientes:

1- ¿Puede la FIFA garantizar que no se produjo ninguna injerencia, de ninguna parte, en los procedimientos disciplinarios relativos al caso, dado que el presidente estadounidense Donald Trump reconoció públicamente su intervención?

2- ¿Cuáles fueron las circunstancias excepcionales que rodearon el caso Balogun y cuáles son los criterios que se han aplicado al activar el artículo 27 en casos similares?

3- ¿Puede la FIFA garantizar el derecho de las federaciones miembro a que se escuchen sus puntos de vista sobre todas las decisiones que adopten en el futuro sus órganos disciplinarios?

Según el comunicado de la federación belga, la FIFA aseguró que las decisiones de los órganos disciplinarios se toman de forma independiente, y además reconoció la necesidad de modificar el artículo 27 y de trabajar en la redacción de un cambio en los reglamentos.

La modificación del artículo 27 se presentará al próximo Consejo de la FIFA

En el comunicado de la federación belga se indicó: "La FIFA confirmó que todas las decisiones se toman de forma independiente por parte de los órganos disciplinarios. En respuesta a estas preguntas, la Federación Internacional también confirmó que el artículo 27 será modificado y que se está trabajando en la modificación de los reglamentos".

Y añadió el comunicado: "La enmienda propuesta se presentará para su aprobación durante la próxima reunión del Consejo de la FIFA. También quedó registrado que la administración de la Federación Internacional volverá sobre las circunstancias particulares del caso Balogun".

Pascale Van Damme celebró este paso, al considerar que la confirmación por parte de la FIFA de su intención de modificar el artículo representa un avance en el expediente, especialmente porque la federación belga ya había reclamado este cambio el pasado mes de julio.

Van Damme declaró: "Que la FIFA confirme que el artículo 27 será modificado, en respuesta a la petición que ya presentamos en julio, representa un paso importante".

Y agregó: "La enmienda propuesta se presentará, junto con la aclaración de las circunstancias particulares del caso Balogun, en Doha. Pero el asunto no termina aquí para nosotros. No solo queremos modificar las reglas, sino que también queremos aclarar cómo se aplican".

La presidenta de la federación belga cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de que la transparencia, la seguridad jurídica y el buen gobierno constituyan la base de toda decisión que se tome en el fútbol internacional, e insistió en que la federación seguirá de cerca el caso.