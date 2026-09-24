La selección de Arabia Saudí se prepara para disputar su segundo encuentro en la Copa del Golfo 27, cuando se mida a su homóloga de Omán, en medio de la expectación por conocer la alineación en la que confiará Georgios Donis, especialmente tras el difícil inicio ante Kuwait, que Arabia Saudí resolvió con un gol a cero.

La alineación de la selección saudí podría experimentar algunos cambios en comparación con el primer partido, ante el deseo del cuerpo técnico de dotar al equipo de una mayor eficacia ofensiva, además de introducir modificaciones en algunas posiciones, con la competencia aún abierta por asegurarse un lugar en el once titular.

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Entre los cambios más destacados que podrían producirse figura la entrada de Firas Al Buraikan en la línea de ataque en lugar de Abdullah Al Hamdan, después de que este último no ofreciera el rendimiento ofensivo esperado durante el duelo ante Kuwait, con lo que Al Buraikan se convierte en una de las opciones planteadas para liderar el ataque de Arabia Saudí frente a Omán.

Asimismo, Sultan Mandash podría aparecer en el once titular a costa de Saleh Abu Al Shamat, en un cambio que podría aportar a la selección saudí más velocidad y dinamismo por las bandas, sobre todo con la necesidad del equipo de encontrar mejores soluciones ante la organización defensiva del rival.

Y en la línea defensiva, destaca el nombre de Zakaria Hawsawi como posible opción para ser titular en lugar de Mutaib Al Harbi, ante el deseo de Donis de introducir algunas modificaciones en la alineación y aprovechar la disponibilidad de todos los integrantes de la lista.

Estos cambios se mantienen en el terreno de las posibilidades antes del anuncio oficial de la alineación, pero la entrada de Al Buraikan, Mandash y Hawsawi podría representar uno de los escenarios más esperados ante Omán, en un partido en el que la selección saudí busca lograr su segunda victoria y dar un nuevo paso hacia la clasificación.

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