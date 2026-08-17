3 millones de euros, el título del nuevo pulso entre el Real Madrid y el Barcelona

Informes españoles aseguraron que se está gestando una batalla temprana entre el Real Madrid y el Barcelona por uno de los prometedores fichajes de LaLiga.

La temporada pasada se había revelado el interés de los dos grandes de LaLiga por una de las estrellas de segunda división, junto al Villarreal y varios clubes importantes.

Se trata del joven jugador Sergio Martínez, quien firmó un inicio poco habitual en LaLiga a los 19 años, con el Racing de Santander, al contribuir al empate 2-2 de su equipo en su estreno en la competición, el pasado domingo.

El diario AS señaló que el brillante desempeño de Martínez y su gol devolvieron a la actualidad el interés de grandes clubes que ya se habían movido por él durante la temporada pasada.

El goleador más joven del siglo XXI

Martínez, nacido en la ciudad de Laredo en 2007, fue titular con el Racing ante el Villarreal, en su primera aparición en la Liga española, y marcó un golazo con un potente disparo a la escuadra de la portería de Luiz Júnior.

La velocidad del disparo alcanzó, según los datos de la Liga española, los 126,7 kilómetros por hora.

Este inicio llegó apenas un año después de su primera participación con el primer equipo del Racing, cuando jugó unos minutos ante el Castellón en un partido oficial en 2025.

Martínez tiene actualmente 19 años y 93 días, lo que lo convierte en el jugador más joven en marcar para el Racing en su debut en la Liga española durante el siglo XXI.

Martínez, que ascendió recientemente desde el equipo juvenil, juega en la posición de centrocampista y domina con la pierna derecha. Y aunque todavía lleva un dorsal registrado con el filial, ha sido promovido a la plantilla del primer equipo.

El Madrid y el Barcelona: 3 millones encienden la nueva batalla

Antes de su brillante desempeño en LaLiga, el Real Madrid, el Barcelona y el Villarreal ya se habían movido durante la temporada pasada para hacerse con sus servicios, en el pasado mercado de invierno.

Pero Martínez prefirió quedarse en el Racing, pese a que eso significaba tener que participar con regularidad con el equipo filial del club, y rechazó en aquel periodo un traspaso al Mirandés en la segunda división.

El Madrid, el Barcelona y el Villarreal siguen aún la evolución del jugador, que renovó su contrato con el Racing el pasado noviembre hasta el 30 de junio de 2029.

El Racing es consciente de que el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Martínez, 3 millones de euros, podría volverse muy tentador si continúa ofreciendo el mismo nivel en la Liga española, pero trabajará para proteger a su talento por todos los medios posibles.