Informes españoles señalaron que se está gestando una pugna temprana entre el Real Madrid y el Barcelona por uno de los fichajes prometedores de LaLiga.

La temporada pasada ya se había revelado el interés de los dos grandes de LaLiga por una de las estrellas de Segunda División, junto al Villarreal y varios clubes importantes.

Se trata del joven jugador Sergio Martínez, que firmó un debut extraordinario en LaLiga con 19 años, con el Racing de Santander, al contribuir al empate 2-2 de su equipo en el estreno de su andadura en la competición, ayer domingo.

El diario As indicó que el brillo de Martínez y su gol volvieron a poner de relieve el interés de grandes clubes que ya se habían movido por él durante la temporada pasada.

El goleador más joven del siglo XXI

Martínez, nacido en la ciudad de Laredo en 2007, fue titular con el Racing frente al Villarreal, en su primera aparición en la Liga española, y marcó un gol espectacular con un potente disparo a la escuadra de la portería de Luiz Júnior.

La velocidad del disparo alcanzó, según datos de LaLiga, los 126,7 kilómetros por hora.

Este debut llegó apenas un año después de su primera participación con el primer equipo del Racing, cuando disputó unos minutos frente al Castellón en un partido oficial en 2025.

Martínez tiene actualmente 19 años y 93 días, con lo que se convierte en el jugador más joven en marcar para el Racing en su debut en la Liga española durante el siglo XXI.

Martínez, que ascendió recientemente desde el equipo juvenil, juega en la posición de centrocampista y es diestro. Y aunque todavía tiene un dorsal registrado con el filial, ha sido promocionado a la plantilla del primer equipo.

El Madrid y el Barcelona: 3 millones que encienden la nueva pugna

Antes de su brillante actuación en LaLiga, el Real Madrid, el Barcelona y el Villarreal ya se habían movido durante la temporada pasada para incorporarlo, en el pasado mercado invernal de fichajes.

Pero Martínez prefirió quedarse en el Racing, a pesar de que eso significaba que tendría que jugar con regularidad con el filial del club, y en aquel periodo también rechazó fichar por el Mirandés en Segunda División.

El Madrid, el Barcelona y el Villarreal siguen atentos a la evolución del jugador, que renovó su contrato con el Racing el pasado noviembre hasta el 30 de junio de 2029.

El Racing es consciente de que el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Martínez, 3 millones de euros, podría volverse muy tentador si sigue ofreciendo el mismo nivel en la Liga española, pero trabajará para proteger su talento por todos los medios posibles.