El Barcelona recibió noticias preocupantes después de su amplia victoria sobre el Real Betis por (5-2), en el estadio "La Cartuja", en la novena jornada de LaLiga, luego de que Eric García, Gerard Martín y Jules Koundé terminaran el partido con problemas físicos, a solo 3 días del enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

La radio "Cadena SER", citando al periodista Santi Ovalle, informó que los indicios iniciales no apuntan a la existencia de lesiones graves, pero el estado de los tres jugadores será evaluado, a la espera de los resultados de las pruebas médicas previstas para mañana domingo, con el fin de determinar su disponibilidad para el esperado duelo europeo.

Eric García genera la mayor preocupación

Eric García parece ser el que más inquietud genera dentro del cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick, después de verse obligado a abandonar el campo en los últimos minutos del encuentro ante el Betis, al sentir dolores en el muslo derecho.

El defensa había entrado como sustituto de Gerard Martín entre los dos tiempos, antes de empezar a llevarse la mano al muslo de forma reiterada mientras el juego continuaba, y cuando sintió que el dolor no mejoraba, se tumbó sobre el césped y pidió el cambio.

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Las estimaciones iniciales apuntan a que la lesión podría ser únicamente un golpe, pero el Barcelona espera los resultados de las pruebas médicas para determinar su naturaleza, en medio de dudas sobre la capacidad del jugador para llegar al partido contra el Paris Saint-Germain, dado el escaso tiempo disponible para recuperarse.

Indicios más optimistas

Gerard Martín, por su parte, sufrió un problema físico durante la primera mitad y, pese a intentar continuar jugando, no regresó al campo tras el descanso, siendo Eric García quien ocupó su lugar.

En cuanto a Jules Koundé, terminó el partido sintiendo ciertas molestias, pero los indicios iniciales sobre su estado resultan más tranquilizadores y no se espera que padezca un problema de gravedad.

Según el informe, Koundé y Gerard Martín podrían viajar con el equipo a París si su proceso de recuperación avanza como se espera en las próximas horas.

Flick espera las pruebas

Las tres lesiones colocan a Hansi Flick ante un desafío relacionado con la preparación de la línea defensiva del Barcelona antes del esperado duelo frente al Paris Saint-Germain, especialmente porque el equipo solo dispone de unos pocos días para recuperar a sus jugadores lesionados.