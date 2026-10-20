El Al-Hilal atraviesa una crisis logística, antes de disputar el esperado partido estelar ante el Al-Qadisiyah en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visitará al Al-Qadisiyah, el próximo viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que la expedición del Al-Hilal se desplazará a Dammam para enfrentarse al Al-Qadisiyah, pasado mañana jueves, en un viaje por carretera en autobús, ante la dificultad de viajar por vía aérea debido a las circunstancias actuales.

Esto significa que la expedición del club de la capital necesitará viajar durante un tiempo que podría llegar a las 4 horas en autobús, en lugar de una sola hora en avión, es decir, 3 horas más.

Próximos partidos ALQ 1ª División 14:00 HIL

Posteriormente, la expedición del Al-Hilal permanecerá en Dammam, con el fin de dirigirse a la capital catarí, Doha, para enfrentarse al equipo del Al-Shamal, el próximo martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El partido se considera de suma importancia para el Al-Hilal, con el objetivo de mantener el liderato de la tabla de clasificación, ya que ocupa la cima con 24 puntos, a dos puntos de ventaja sobre el Al-Qadisiyah, segundo clasificado.

El Al-Qadisiyah podría regresar al liderato al disputar un partido adicional antes de enfrentarse al Al-Hilal, en caso de que venza al Al-Taawoun, este martes, en la décima jornada de la Roshn League.