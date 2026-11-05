La Real Sociedad emitió un comunicado oficial en el que cargó contra las decisiones arbitrales del derbi vasco ante el Athletic Club, que terminó con victoria de este último (2-1), al protestar por la concesión de un penalti contra su jugador Jon Mikel Aramburu y exigir explicaciones sobre los errores que acompañaron la revisión de la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje VAR.

El comunicado señaló que el club rechaza considerar lo ocurrido como un simple fallo técnico, al subrayar que el incidente supuso una cadena de tres errores consecutivos que cambiaron el rumbo del partido de forma irreversible, apuntando a que lo sucedido en el estadio de San Mamés superó los límites del error arbitral habitual.

La Real Sociedad añadió que el primer error consistió en una mala apreciación del árbitro, que concedió un penalti sin advertir que el jugador del equipo tocó el balón antes de producirse el contacto con el delantero del Athletic Club, algo que el club consideró una decisión errónea que afectó directamente al desarrollo del encuentro.

El comunicado prosiguió indicando que el segundo error tiene que ver con la existencia de un grave fallo de procedimiento dentro de la sala del VAR, después de que los responsables de revisar las imágenes no lograran determinar el toque previo del balón por parte del jugador de la Real Sociedad, pese a que las imágenes disponibles demostraban que se produjo antes del contacto con el delantero del equipo rival.

El club explicó que el tercer error estuvo relacionado con un problema en la sincronización del balón conectado, señalando que el Comité Técnico de Árbitros reconoció su responsabilidad en la existencia de un retraso de entre uno y dos fotogramas, es decir, el equivalente a entre 20 y 40 milisegundos, en la señal emitida por el balón, y subrayando que ese fallo confundió e indujo a error a los responsables de revisar la jugada a la hora de tomar la decisión.

La Real Sociedad exigió al Comité Técnico de Árbitros respuestas claras e inmediatas sobre tres cuestiones, relativas al protocolo de verificación adoptado dentro de la sala del VAR, a la entidad responsable de calibrar el chip que lleva el balón y garantizar su correcto funcionamiento, además de los mecanismos de control utilizados para detectar este tipo de irregularidades antes de tomar las decisiones arbitrales.

El club cerró su comunicado insistiendo en que pedir disculpas por un error que duró una fracción de segundo no basta para subsanar lo ocurrido, y recalcando la necesidad de revisar y corregir los protocolos tecnológicos empleados en el arbitraje, después de haber quedado en entredicho tras el último incidente.