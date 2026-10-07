El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, vivió 24 horas excepcionales, repletas de numerosos acontecimientos decisivos en su carrera futbolística, así como en la de su clásico rival, el argentino Lionel Messi.

Messi disputó, en la madrugada de este miércoles, su último partido con la selección de Argentina antes de retirarse del fútbol a nivel internacional, y en él lideró a la Albiceleste hacia la victoria por 3-0 ante Benín, en la que marcó un gol de penalti.

Pocas horas antes del partido, los aficionados se sorprendieron con la publicación por parte de Ronaldo de un comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram, en el que habló de los entresijos de la disputa que se produjo entre él y su entrenador en la selección de Portugal, Jorge Jesus.

El comunicado llegó a raíz del abandono por parte de Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca, la semana pasada, debido a una disputa con Jesus, tras negarse este a hacerle jugar en el partido ante Noruega en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

Pero lo que más llamó la atención en el comunicado fue la forma en que se expresó la estrella portuguesa, ya que dirigió 3 mensajes de disculpa a distintas partes, por lo que había hecho como consecuencia de la disputa que se produjo entre él y su entrenador.

Ronaldo se disculpó ante la afición de Portugal que acudió al partido ante Noruega, por haber abandonado el terreno de juego directamente sin ir a saludarla, considerando que eso no debería haberle ocurrido por mucho que fuera su enfado por el incumplimiento por parte de Jesus de su promesa de hacerle jugar.

Asimismo, "el Don" se disculpó tanto ante sus compañeros en la selección como ante el pueblo portugués, por haber abandonado la concentración del "Brasil de Europa" en Dinamarca sin permiso, pidiendo a la federación de fútbol que le impusiera la sanción oportuna.

Las sucesivas disculpas parecieron extrañas en la trayectoria de la estrella portuguesa, que no se ha acostumbrado a hacer algo así durante sus largos años en los terrenos de juego.

Y unas 24 horas después de ese comunicado, Ronaldo ofreció otra muestra, tras dirigir un mensaje de despedida a Messi, después de su retirada del juego internacional con la selección de Argentina, en el que le expresó su respeto por lo que ha ofrecido junto a la selección de su país.

El "misil de Madeira" dijo en su mensaje en Instagram: "Leo, muchos años has pasado defendiendo a tu país, y has dejado un legado que la historia inmortalizará, te tengo un gran respeto por lo que has logrado con Argentina, con mis mejores deseos".

Ese mensaje recibió el agrado de muchos aficionados al fútbol de todo el mundo, ya que resumió lo que debe ser la relación entre dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, si no los mejores de todos los tiempos.