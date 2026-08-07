Tres clubes españoles han preguntado por el futuro del brasileño Endrick, estrella del Real Madrid, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la Real Sociedad aspira a incorporar a Endrick, y que preguntó recientemente por la situación del jugador con el objetivo de hacerse con sus servicios en calidad de cedido.

La Real busca un delantero capaz de arrancar por detrás de la línea defensiva, con movilidad, y Endrick podría encajar en ese rol, ya sea jugando como delantero referencia o en la banda.

No es la primera vez que la Real Sociedad llama a la puerta del conjunto merengue para hacerse con Endrick, pues hace un año se publicó que su cesión al equipo vasco estaba prácticamente cerrada, aunque se frustró debido al contratiempo físico que sufrió el jugador.

La Real Sociedad no ha sido el único equipo que se ha movido, ya que, al menos, el Real Betis y el Villarreal también han preguntado por Endrick.

Mundo Deportivo destacó que la Real Sociedad, el Villarreal y el Real Betis son clubes que disputarán competiciones europeas, algo que busca Endrick para seguir desarrollándose.

Además, la reciente incorporación de Yan Diomande y Carlos Espí también podría influir en empujar a Endrick a tomar la decisión de marcharse.

Endrick no ha jugado con el Real Madrid de forma regular, pero la afición de la Real Sociedad lo recuerda bien, ya que marcó dos goles espectaculares en la portería del equipo vasco, en la ida y en la vuelta, en las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2024-2025.

Endrick disputó 40 partidos durante su etapa en el Real Madrid y marcó 7 goles, además de jugar cedido en el Lyon durante la segunda mitad de la pasada temporada, donde anotó 8 goles en 21 apariciones.