El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, continuó su ausencia de los entrenamientos del equipo por trigésimo segundo día consecutivo, desde que finalizó su participación con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al Nassr regresa a sus entrenamientos en la capital saudí, Riad, este viernes, por primera vez, tras el regreso de su concentración en el extranjero en la capital portuguesa, Lisboa.

El diario explicó que Ronaldo continuará ausente de los entrenamientos del club de la capital, en medio de la prolongación de las vacaciones que obtuvo, desde el final de la Copa del Mundo 2026.

"El Don" finalizó su participación en la Copa del Mundo 2026 el pasado 6 de julio, tras la derrota de Portugal ante España por un gol a cero, en los octavos de final, para comenzar sus vacaciones que superaron la barrera del mes.

Todos esperaban que la estrella portuguesa regresara a los entrenamientos del Al Nassr tras el plazo legal, que se extiende por 21 días desde la eliminación del Mundial, pero eso no ocurrió; es más, no se unió a la concentración en el extranjero que finalizó anteayer, miércoles.

Con el regreso a Riad, Ronaldo continuó su ausencia, con lo que se ha perdido todos los entrenamientos del equipo en las tres ciudades en las que realizó una concentración, ya sea en la capital saudí, en Abha o en Lisboa.

Esto ocurre a solo una semana del inicio de la nueva temporada, concretamente el próximo 15 de agosto, cuando el Al Nassr se enfrente a su rival, el Al Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr, comandado por Ronaldo, busca conservar el título de la liga saudí que conquistó la temporada pasada tras 7 años de ausencia, así como coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.