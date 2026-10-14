3 cambios y una sorpresa: Mourinho devuelve a Vinicius al once del Real Madrid ante la Roma

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció el once inicial de su equipo para el partido ante su anfitrión, el AS Roma italiano, este miércoles por la tarde, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El once titular contó con el regreso del brasileño Vinicius Junior para liderar la línea ofensiva junto a Kylian Mbappé, dentro de los tres cambios que introdujo Mourinho en la alineación respecto al partido contra el Villarreal en LaLiga.

Además del regreso de Vinicius, la línea defensiva también recuperó a Denzel Dumfries y Marc Cucurella para ocupar las posiciones de lateral derecho y lateral izquierdo, respectivamente, en detrimento de la pareja formada por Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.

El técnico portugués dio la sorpresa al optar por mantener a Yan Diomande en el once inicial del partido de hoy, y decidió dejar fuera a Arda Güler, que viene ofreciendo niveles destacados desde el inicio de la presente temporada.

El Real Madrid busca mantener la senda de las victorias en la Champions League, después de haber ganado al Inter de Milán en la jornada inaugural.

Así fue el once del Real Madrid:

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella.

Centro del campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.