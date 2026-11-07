Las últimas horas han sido testigo de la entrada de varias alianzas poderosas en una encarnizada disputa por hacerse con la propiedad del club saudí Al-Ittihad durante el próximo periodo.

Informes de prensa habían confirmado que el Fondo de Inversión Pública saudí estudia los diferentes expedientes presentados para obtener la propiedad de "El Decano", con previsiones de que esos trámites se prolonguen hasta finales del próximo año.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que hay 3 alianzas inversoras que han mostrado su interés en la operación de adquisición; la primera es la alianza entre la familia estadounidense Glazer y el empresario Wael Jamjoom.

Otra alianza estadounidense-saudí que desea adquirir el club de Yeda está formada por el príncipe Saad bin Abdullah y el empresario estadounidense Joshua Harris, copropietario de varios clubes en Estados Unidos e Inglaterra.

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En caso de que esta alianza logre la adquisición, tiene la intención de nombrar a Hamad Al-Sunai, expresidente del Al-Ittihad, en el cargo de director ejecutivo.

En cuanto a la tercera alianza, reúne a la compañía Sidra Financial y a BlueFive Capital, encabezada por Abdulrahman y Sultan, los dos hijos de Khaled bin Mahfouz, exmiembro de honor del Al-Ittihad.

Según el mismo diario, la alianza entre Sidra Financial y BlueFive Capital es la más próxima a adquirir el club saudí, tras presentar la oferta económica más alta, además de la solidez de su expediente inversor y del cumplimiento de los requisitos de cualificación.

La última alianza supera a sus competidoras en términos de solvencia financiera, fuentes de financiación y estructura de inversión, así como en la visión estratégica para desarrollar al club a nivel deportivo y comercial, lo que le otorga la ventaja hasta el momento.

Cabe recordar que el Al-Hilal fue el primer club entre los cuatro grandes en salir del amparo del Fondo de Inversión Pública saudí, después de que el 70% de sus acciones fuera transferido a la compañía Kingdom Holding, propiedad del príncipe Al-Waleed bin Talal, el pasado mes de abril.