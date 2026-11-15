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La selección de Inglaterra visita como invitado de peso a su homóloga española esta tarde de domingo, en el estadio Metropolitano, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El diario AS señaló, en un reportaje, que lo que presenciará el estadio Metropolitano será algo parecido a un desfile de moda de Cibeles, pero en el mundo del fútbol, con la aparición de un gran número de los jugadores más destacados que encabezan el panorama y que cuentan con los valores de mercado más altos del mundo.

El valor del enfrentamiento se estima en unos 3.000 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt, al sumar los valores de mercado de los jugadores de las selecciones del entrenador Thomas Tuchel (1.482,50 millones de euros) y del entrenador Luis de la Fuente (1.432 millones de euros).

Encabeza el grupo de estrellas Lamine Yamal, que se incorporó a la concentración de la selección española el pasado viernes.

Y gracias a su asombroso arranque de temporada, tras marcar 13 goles y dar 12 asistencias, Yamal continúa al frente de la lista de jugadores de mayor valor del mundo, con un valor de 220 millones de euros.

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Hay otros 3 jugadores del Barcelona cuyo valor de mercado supera los 100 millones de euros: Pedri (150 millones de euros), Fermín (110 millones) y Pau Cubarsí (100 millones).

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En cuanto a Jude Bellingham, que ofrece un nivel extraordinario durante los últimos meses, encabeza la lista de jugadores de la selección de Inglaterra en cuanto a valor de mercado, ya que su valor asciende a 160 millones de euros.

Asimismo, los valores de Elliot Anderson (120 millones de euros), Declan Rice (120 millones) y Rogers (120 millones) superan la barrera de los 100 millones de euros.

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La línea de porteros llama la atención de manera especial. Los tres porteros de la selección española, incluidos en la lista de candidatos al premio Yashin al mejor portero del año, tienen un valor de mercado conjunto de 107 millones de euros: Joan García (45 millones), David Raya (30 millones) y Unai Simón (22 millones).

En cambio, el valor de mercado de los porteros de Inglaterra, que son Trafford (35 millones de euros), Pickford (13 millones) y Steele, no llega a los 50 millones de euros.

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Junto a Pau Cubarsí, la lista de defensas con grandes cualidades incluye a Dean Huijsen, cuyo valor asciende a 60 millones de euros, y a Konsa (50 millones).

También resulta llamativa la gran diferencia en el valor de mercado entre el ganador del Balón de Oro, Harry Kane (60 millones de euros), y Lamine Yamal (220 millones), aunque la razón está clara en este caso y radica en la diferencia de edad, que llega a los 14 años entre ambos.

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El pasado 13 de julio, Lamine Yamal celebró su decimonoveno cumpleaños y, apenas 15 días después, Kane sopló 33 velas para celebrar el suyo.

No cabe duda de que la lista de grandes jugadores no termina ahí. Hay laterales como Pedro Porro (45 millones de euros) y Cucurella (60 millones), centrocampistas ofensivos como Eze (60 millones), Barrios (70 millones) y Baena (45 millones), y extremos como Nico (40 millones) y Gordon (80 millones).

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Todos estos nombres se reúnen en una mezcla futbolística especial durante este enfrentamiento excepcional que tiene un sello particular en el estadio Metropolitano.