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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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27 millones de euros... Un gigante saudí ficha a una estrella argentina

Argentina vs Austria
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Arabia Saudita

Un gran apoyo

Según medios españoles, Al-Ahli saudí puja por un jugador del Atlético de Madrid en este mercado veraniego.

Según Marca, el club saudí ofrece unos 27 millones de euros por el centrocampista argentino Thiago Almada y le propone un contrato de tres temporadas para jugar en la Liga Roshen.

Según Marca, el Atlético de Madrid está dispuesto a venderlo este verano, aunque el jugador sigue despertando interés en clubes de Europa y otras ligas.

El centrocampista, de 25 años, disputa actualmente el Mundial 2026 con Argentina y es pieza clave para Lionel Scaloni, lo que ha incrementado el interés en su futuro.

El jugador, concentrado en el Mundial, no decidirá su futuro hasta después del torneo.

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Aunque el jugador prefiere quedarse en Europa, la opción saudí sigue abierta gracias al crecimiento de su liga y a la llegada reciente de varias estrellas.

El Atlético busca recuperar los más de 20 millones invertidos, por lo que la propuesta saudí es una de las más atractivas.

También lo siguen clubes brasileños y River Plate, pero la fuerte oferta económica del Al-Ahli da ventaja al conjunto saudí.

Su futuro se aclarará tras el Mundial, cuando analice las propuestas y elija su próximo destino.

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