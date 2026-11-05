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Abobakr El Mokadem
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«26 días dorados»: el tren del Real Madrid arrolla a todos tras el parón internacional

AEK Atenas vs Real Madrid
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J. Mourinho
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 Un informe periodístico elogió este jueves los últimos resultados del Real Madrid, asegurando que el conjunto blanco "ha vivido los veintiséis días dorados" recientemente.

El diario "Marca" señaló: "Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Este es el registro perfecto del Real Madrid desde su regreso a la competición tras el último parón internacional".

Y continuó: "26 días dorados en los que el equipo de Mourinho brilló de forma imparable, lo que le dio un impulso enorme. Se ha convertido en una máquina de ganar. Cuatro victorias en LaLiga y tres en la Liga de Campeones es su destacado registro actual".

El diario prosiguió: "Su registro perfecto en la Liga, incluida la victoria en el Camp Nou, les ha permitido volver a competir por el título nacional. En cuanto a sus tres victorias en Europa, les han asegurado prácticamente un puesto en las eliminatorias y les han dejado a un paso de lograr su objetivo de alcanzar los ocho primeros puestos por primera vez; este es el resultado directo de haber conseguido siete victorias consecutivas".

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07 nov 2026

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Una transformación radical del Real Madrid

En tan solo un mes, el Real Madrid ha experimentado una transformación radical respecto al equipo que entró en el pasado parón internacional.

 En aquel momento, su derrota en el derbi, la segunda de la temporada, les dejó en un estado de agotamiento. Semanas después, el rastro de aquel bajón desapareció, y el Real Madrid volvió a su nivel habitual en ambas competiciones.

Ahora, solo les queda el partido de Mestalla ante el Valencia para completar su triunfal recorrido entre los dos parones internacionales. El ambicioso objetivo del Real Madrid era conseguir el pleno (8 victorias de 8) para disipar cualquier duda, y el equipo de Mourinho está a solo un partido de lograr ese ansiado registro perfecto.

Ha pasado mucho tiempo desde que el Real Madrid logró una larga racha de victorias, y ahora por fin vuelven a ella.

Valverde comentó: "Juegas con menos presión, y lo disfrutas porque las cosas van bien, y mañana volvemos a los entrenamientos".

Y añadió: "Felicito a nuestro equipo por su fuerte reacción dos veces; esto significa que estamos llenos de vitalidad y energía. Sabíamos que defendían de forma excelente en su zona, dejándonos espacios fuera del área para disparar... y hoy el balón entró en la portería, algo que no siempre ocurre".

Bellingham, elegido mejor jugador del partido, habló del nivel actual del equipo y de su alta confianza.

Dijo: "Hicimos un gran esfuerzo para conseguir esta victoria, tuvimos la posesión del balón, creamos ocasiones y jugamos como lo hemos hecho últimamente en la Liga de Campeones".

 

 

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