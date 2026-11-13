Compartir Sigue a GOAL en Google

Zinedine Zidane recibió la primera bofetada real desde que asumió la dirección técnica de la selección francesa, después de que los Bleus cayeran ante Italia por 3-1, en un enfrentamiento que dejó al descubierto claras contradicciones en el rendimiento del equipo y desató una oleada de críticas en torno a las decisiones del técnico francés, especialmente tras el llamativo derrumbe en la segunda parte, que convirtió una velada prometedora en una noche para el olvido. La derrota no fue un simple tropiezo pasajero, sino que abrió la puerta a tempranos interrogantes sobre la capacidad de Zidane para imponer sus ideas y gestionar los detalles complicados.

Anuncios

La derrota ante Italia supuso el primer tropiezo de Francia bajo la dirección de Zidane, en su quinto partido desde que asumió el cargo, después de haber iniciado su trayectoria con tres victorias y un empate. La caída en el estadio de San Siro llegó de forma inesperada, teniendo en cuenta la manera en que la selección francesa comenzó el encuentro, antes de ir perdiendo progresivamente el equilibrio y ceder la iniciativa a su rival, que aprovechó el retroceso de los galos y logró imponer su ritmo hasta el pitido final, según informó el portal francés "Foot Mercato".

Francia pareció en los primeros minutos un equipo completamente distinto al que terminó el choque derrotado por tres goles a uno. Michael Olise regaló a su selección un inicio perfecto con un gol tempranero en el minuto diez, en medio de activos movimientos ofensivos y una presión adelantada que desconcertó a la defensa italiana. Y pese a algunos errores cometidos por Malo Gusto en la banda derecha, los franceses mantuvieron sus intentos ofensivos y mostraron un claro deseo de controlar el desarrollo del juego.

Pero el verdadero problema apareció en el último toque, después de que la selección francesa fuera incapaz de traducir su superioridad en goles adicionales que le otorgaran la ventaja requerida. Los intentos de Barcola y Christopher Nkunku se estrellaron contra el poste, en una escena que resumió la ausencia de eficacia ofensiva, antes de que el equipo retrocediera de forma abrupta tras el descanso. Con el paso del tiempo, desaparecieron los rasgos de presión colectiva y los jugadores perdieron su capacidad de generar peligro, mientras la selección italiana aprovechó los espacios y los errores para darle la vuelta al encuentro a su favor.

Zidane bajo la guillotina de las críticas

Anuncios Anuncios

La derrota no pasó desapercibida, ya que Christophe Dugarry, amigo cercano de Zidane, se apresuró a dirigir claras críticas al rendimiento de la selección francesa durante su intervención en la emisora "RMC", al considerar que el plan trazado por el entrenador funcionó al principio, pero que luego se derrumbó de forma preocupante. Y dijo: "Había un plan, y las cosas salieron bien al principio, pero después se derrumbó. Hay una falta de confianza, de trabajo y de comunicación, y muchas otras cosas que el equipo necesita mejorar".

Related Topics

Dugarry señaló que la ausencia de varios elementos básicos, como Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni y William Saliba, afectó claramente al equilibrio de la selección y la privó de la experiencia necesaria para gestionar los momentos de presión. Sin embargo, no consideró las ausencias una justificación suficiente para explicar el derrumbe, y recalcó que los errores individuales y el bajón físico dejaron al descubierto la magnitud del trabajo que aún espera a Zidane y a su cuerpo técnico.

Dugarry añadió que la selección francesa necesita desarrollar su capacidad de afrontar los partidos difíciles, en lugar de depender únicamente de las cualidades técnicas, afirmando: "No siempre puedes exhibir tus cualidades técnicas, sino que debes ser capaz de dar tu máximo esfuerzo y participar con eficacia. ¡Miren el espíritu combativo que mostraron los italianos! Este equipo aprenderá a sufrir y a lidiar con las circunstancias difíciles". Y consideró que lo ocurrido en la segunda parte representa un duro golpe, pero que puede ser una lección necesaria para el grupo.

Anuncios

Los cambios de Zidane despiertan interrogantes

Las críticas no se detuvieron en el rendimiento colectivo, sino que se extendieron a las decisiones técnicas de Zidane, especialmente el momento de los cambios y los nombres que eligió para introducir. El entrenador francés esperó hasta el minuto 77 para realizar sus modificaciones, antes de dar a tres jugadores la oportunidad de su primera aparición internacional: Maïolo, Kroupi y Coumbédi. Y pese a la importancia de dar a las caras nuevas la oportunidad de adquirir experiencia, el momento elegido suscitó interrogantes sobre si el entrenador había renunciado realmente a la dificultad de remontar en el marcador.

Anuncios

Había nombres con más experiencia en el banquillo, como Warren Zaïre-Emery y Eduardo Camavinga, y Zidane podría haber recurrido a ellos en un momento más temprano para intentar recuperar el control del centro del campo. El entrenador también fue objeto de críticas por mantener a Malo Gusto pese a su evidente sufrimiento en la banda derecha, y por no moverse con rapidez para solucionar el desajuste que aprovechó la selección italiana. Dugarry dijo: "Es una decisión de Zidane, pero hasta ahora no ha demostrado ser acertada. Es extraño que no pruebe a Zaïre-Emery".

Zidane ya había dejado clara su postura respecto al jugador del Paris Saint-Germain, al confirmar su deseo de verlo dentro de la línea del medio campo, y en su posición natural en lugar de emplearlo en roles distintos. Parece que el entrenador prefiere apoyarse en los jugadores especializados en sus posiciones antes que recurrir a los elementos polivalentes, pero esta convicción no impidió que las críticas aumentaran, sobre todo ante la necesidad del equipo de soluciones urgentes durante el partido.

Anuncios

Por su parte, Daniel Riolo, que también intervino en la emisora "RMC", se sumó a la lista de críticos, al considerar que algunas de las elecciones de Zidane no fueron comprensibles, y que la selección pareció haber perdido su identidad durante algunos tramos del encuentro. Y dijo: "Hay cosas que no entendí, y las elecciones de Zidane generan dudas en algunas posiciones. Hicimos 25 buenos minutos, pero después sentimos una gran confusión, hasta el punto de que ya no sabía quién jugaba en qué posición ni quién hacía qué".

Así, la derrota ante Italia se convirtió en el primer examen real de Zidane desde que asumió la dirección de los galos, tras haber revelado problemas que van más allá del resultado y que se extienden a la compenetración, la eficacia y las decisiones técnicas. Y aunque su trayectoria aún está en sus inicios, la derrota colocó al entrenador ante preguntas que no se pueden ignorar, sobre cómo mantener el nivel del equipo durante todo el partido, gestionar las ausencias y elegir el momento adecuado para intervenir. Porque el buen inicio ya no es suficiente, y lo que ahora se requiere es que Zidane demuestre que tiene soluciones reales cuando las cosas se complican.