El equipo femenino del Barcelona asestó un duro golpe a su eterno rival, el Real Madrid, tras golearlo por 7-0 en el estadio Camp Nou, en el 26º clásico entre ambos conjuntos, logrando la mayor victoria en la historia de sus enfrentamientos y reforzando su superioridad histórica sobre su rival en las distintas competiciones.

Según informó el diario español "Marca", el Barcelona elevó su balance a 25 victorias frente a un único triunfo del Real Madrid en el historial de enfrentamientos directos, mientras que un partido terminó en empate, y las jugadoras del conjunto catalán marcaron 99 goles, por 12 goles del equipo blanco.

A nivel de la Liga española, la brecha entre ambos equipos se amplía, ya que el Barcelona ha logrado 12 victorias frente a una del Real Madrid, y sus jugadoras han marcado 41 goles, mientras que el equipo blanco se ha quedado en 5 goles, en una confirmación del dominio catalán en los enfrentamientos de la competición doméstica.

El primer clásico entre ambos equipos en la Liga se disputó el 4 de octubre de 2020, y terminó con victoria del Barcelona por 4-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano, mientras que la única victoria del Real Madrid se remonta al 23 de marzo de 2025, cuando ganó por 3-1 en el estadio Lluís Companys.

La importancia de la última goleada no se limitó a reforzar la superioridad del Barcelona en el historial de enfrentamientos, sino que entró en la historia como la mayor victoria del conjunto catalán sobre su rival, superando su anterior triunfo por 6-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, el 2 de abril de 2026.