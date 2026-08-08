El Real Madrid vive uno de los mercados de fichajes veraniegos más movidos de los últimos años, después de que las oficinas del club hayan sido testigo de una cadena continua de operaciones, ya sea a nivel de incorporaciones, renovaciones de contratos o salidas de varios jugadores, además de lograr ingresos económicos enormes por la venta de algunos talentos.

Desde la aparición de Florentino Pérez en la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo, el Real Madrid ha entrado en una carrera contrarreloj para remodelar la plantilla, y el número de sus movimientos ha alcanzado hasta ahora las 24 operaciones, según un informe de "Marca", siendo el último el fichaje de Yan Diomande, la renovación del contrato de Vinicius Junior y la salida de Franco Mastantuono a la Fiorentina en calidad de cedido.

Sin embargo, la serie de cambios aún no ha terminado, pues se espera que el número de movimientos supere la barrera de los 25 antes del cierre del mercado de fichajes, mientras que la pregunta más importante sigue ligada al aspecto deportivo: ¿ha logrado realmente el Real Madrid resolver la crisis que arrastra en el centro del campo desde la retirada de Toni Kroos?

Rodri parecía la opción ideal para poner fin a este dilema, pero la operación se vino abajo en los últimos instantes después de que el jugador del Manchester City eligiera fichar por el Barcelona, con lo que el Real Madrid se encontró ante un problema viejo y recurrente, en el momento en que el club optó por dirigir una inversión enorme hacia el proyecto de Diomande, de 19 años.

24 movimientos: un mercado que no para

Los movimientos del Real Madrid comenzaron pronto, y Dani Carvajal fue el primero en marcharse después de que el club decidiera no renovar su contrato, antes de que el jugador anunciara oficialmente su salida el 18 de mayo y se despidiera de la afición del equipo el día 23 del mismo mes, tras el partido ante el Athletic de Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu.

El 22 de mayo, el Real Madrid anunció el final de la etapa de David Alaba con el equipo, tras 5 temporadas vistiendo la camiseta del club.

El 9 de junio, el club anunció la salida de Álvaro Arbeloa, poniendo fin a su etapa con el primer equipo después de apenas unos 5 meses.

Dos días después, el Real Madrid anunció el nombramiento de José Mourinho como director técnico del equipo, cuatro días después de la reelección de Florentino Pérez como presidente del club.

A nivel de incorporaciones, el Real Madrid fichó a Marc Cucurella del Chelsea por 55 millones de euros el 15 de junio, antes de anunciar al día siguiente la renovación del contrato del defensa alemán Antonio Rüdiger por una temporada adicional.

El 17 de junio, el club anunció el fichaje del portugués Bernardo Silva por dos temporadas, antes de sumar al día siguiente a su plantilla al defensa francés Ibrahima Konaté en una operación a coste cero tras finalizar su contrato con el Liverpool.

El 26 de junio, el Real Madrid acordó con Dani Ceballos rescindir el contrato que quedaba entre ambas partes, con lo que el centrocampista abandonó el club sin coste.

Luego llegó el turno del neerlandés Denzel Dumfries, que se incorporó al Real Madrid procedente del Inter de Milán por 20 millones de euros el 5 de julio.

El 31 de julio, el club anunció el fichaje del delantero del Levante Carlos Espí, que firmó un contrato que se extiende hasta el año 2031, por 25 millones de euros.

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El Real Madrid logra grandes beneficios con sus talentos

Los movimientos del Real Madrid no se limitaron a las incorporaciones y salidas, pues el club logró obtener ingresos económicos importantes con la venta de varios de sus jugadores jóvenes.

Mario Martín fue uno de los primeros nombres en marcharse, después de que el Getafe pagara 3,5 millones de euros por el 50 % de los derechos del jugador.

El traspaso de Nico Paz al Como fue también la operación más destacada a nivel de ventas, después de que el Real Madrid recibiera 60 millones de euros, conservando el derecho a recomprar al jugador en la temporada 2027-2028.

Víctor Muñoz se trasladó al Liverpool, que pagó 40 millones de euros a Osasuna, mientras que el Real Madrid obtuvo 20 millones de la operación.

Álvaro Rodríguez pasó del Elche al Bournemouth por 25 millones de euros, la mitad de los cuales, es decir 12,5 millones, entraron en las arcas del Real Madrid.

Fran García se marchó al Real Betis por 3 millones de euros, con un millón adicional en variables, mientras que Mario Gila se trasladó al Milan por 30 millones de euros, de los que el Real Madrid obtuvo 15 millones.

El club también vendió el 50 % de los derechos de Valdepeñas a la Fiorentina por 8 millones de euros, conservando la opción de recompra.

En otra operación, Gonzalo se trasladó al Fulham por 40 millones de euros, con el Real Madrid conservando un 30 % de los derechos del jugador, mientras que César Palacios se incorporó al club inglés por 10 millones de euros, conservando el mismo porcentaje.

En cuanto al portero Fran González, se marchó al Sevilla por unos 3 millones de euros, además de variables, por el 50 % de sus derechos.

Diomande, el más caro; Vinicius resuelve su futuro

Por otro lado, Diomande se convirtió en la operación más cara en la historia del Real Madrid, después de que el valor de su traspaso alcanzara los 125 millones de euros, además de 15 millones en variables, y firmó un contrato que se extiende por siete temporadas, hasta el año 2033.

En un paso que puso fin a mucha polémica, Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid hasta el año 2032, con lo que el club cerró así el asunto del futuro de la estrella brasileña.

En cuanto a Franco Mastantuono, abandonó el equipo con destino a la Fiorentina en calidad de cedido hasta junio de 2027.

25 días decisivos

Con 25 días por delante para el cierre del mercado de fichajes, el Real Madrid pasa ahora a una nueva etapa consistente en desprenderse de algunos nombres que no entran en los cálculos deportivos de José Mourinho.

Mastantuono fue el primero en marcharse en esta etapa, tras anunciarse oficialmente su cesión a la Fiorentina la noche de ayer viernes.

Pero hay otros nombres candidatos a abandonar el club durante el próximo periodo, principalmente Thiago Pitarch, que podría encontrar su camino hacia el Fulham para trabajar de nuevo bajo las órdenes de Arbeloa, además de Raúl Asencio, cuyas opciones parecen limitadas al ser quinto en el orden de los defensas del equipo.

El futuro de Eduardo Camavinga sigue siendo uno de los asuntos abiertos, aunque el jugador no desea marcharse, en un momento en el que no parece estar entre las primeras opciones de Mourinho, por detrás de Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler y Bernardo Silva en los cálculos del centro del campo.

También rodea la incertidumbre al futuro de Endrick, cuya salida del equipo podría convertirse en una opción sobre la mesa, especialmente tras la llegada de Carlos Espí, algo que podría reducir las opciones del delantero brasileño de conseguir minutos de juego por detrás de Kylian Mbappé.

El dilema que no se ha resuelto

Y mientras el Real Madrid se ha movido en casi todas las direcciones, desde el refuerzo de las líneas hasta las renovaciones, las ventas y las cesiones, sigue muy presente la pregunta que acompaña al equipo desde la marcha de Toni Kroos: ¿quién dirige el centro del campo del Real Madrid?

Rodri era el nombre que parecía capaz de ofrecer la respuesta ideal, pero su traspaso al Barcelona volvió a abrir el asunto de nuevo. Y con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Mourinho tendrá que apoyarse en los elementos disponibles actualmente, o esperar un nuevo movimiento antes del cierre del mercado.