24 millones de dólares: ¿se convertirá la camiseta de "El último baile" en la más cara de la historia del deporte?

Una camiseta que Michael Jordan vistió en uno de los partidos más destacados de las finales de la NBA durante su última temporada con los Chicago Bulls se encamina a salir a subasta, lo que podría convertirla en la pieza de memorabilia deportiva usada por un jugador durante un partido más cara de la historia.

La camiseta que Jordan lució durante el tercer partido de las finales de 1998 ante los Utah Jazz se exhibirá en una subasta organizada por la casa "Joopiter", fundada por Pharrell Williams, y las pujas comenzarán el próximo 15 de septiembre.

La casa estima inicialmente el valor de la camiseta entre 10 y 15 millones de dólares, pero las previsiones apuntan a que el precio podría elevarse hasta 24 millones de dólares o más, cifra que le otorgaría el récord mundial si supera el valor de una camiseta de béisbol que vistió Babe Ruth en 1932 y que se vendió por 24,12 millones de dólares en 2024.









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Una noche histórica en las finales de 1998

Jordan vistió la camiseta durante el tercer partido, disputado en Chicago, después de que ambos equipos empataran en los dos primeros encuentros de la serie, para ofrecer los Bulls una de las mejores actuaciones en la historia de las finales y vencer a los Jazz por 96-54.

Jordan anotó 24 puntos en 32 minutos, en un partido que terminó con una diferencia de 42 puntos, la mayor diferencia en una victoria en la historia de las finales de la NBA hasta la fecha.

Chicago sentenció posteriormente la serie por 4-2, para coronarse con su sexto título en ocho temporadas y poner fin a una época histórica de dominio del equipo.

¿Por qué su precio podría superar los 24 millones de dólares?

El valor de la camiseta va más allá de su resultado en el partido, pues está vinculada a la temporada 1997-1998, conocida como "El último baile", que fue la última campaña de Jordan con los Bulls dentro de su época dorada.

Según la casa de subastas, la camiseta blanca es la única conocida públicamente hasta ahora que Jordan vistió en las finales de 1998 y que ha aparecido en el mercado, además de que lleva el emblema de la final del campeonato, lo que aumenta su valor histórico.

Otra camiseta que Jordan vistió en las finales de 1998 se vendió por 10,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en 2022, estableciendo entonces un récord para la memorabilia deportiva usada por los jugadores durante los partidos.

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