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El Manchester United alcanzó un acuerdo verbal preliminar con el argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, para asumir el cargo de director técnico del conjunto de los Red Devils durante la próxima etapa, en sustitución de Michael Carrick.

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Michael Carrick dirigió los entrenamientos del Manchester United ayer miércoles y sigue siendo oficialmente el técnico del Manchester United, pero se espera que sea destituido de sus funciones antes de que acabe la presente semana.

Está previsto que lo sustituya Pochettino, aunque es probable que el argentino siga al frente de Estados Unidos en sus dos partidos ante Haití durante el actual parón internacional, según informó la cadena "Sky Sports".

El United parece cómodo con este escenario y está previsto que las conversaciones con la Federación Estadounidense de Fútbol se aceleren en las próximas 24 horas.

Aunque el Manchester United está deseoso de llevar a Pochettino a Old Trafford lo antes posible, se entiende que el club tiene presentes sus compromisos con Estados Unidos.

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La mayoría de los jugadores del United regresarán al club el próximo jueves tras el final del parón internacional, antes de su viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool el domingo 22 de noviembre en la jornada 11 de la Premier League.

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El Manchester United todavía está ultimando los detalles con los agentes de Pochettino, y tienen que discutir con la Federación Estadounidense de Fútbol la cantidad de 7 millones de libras esterlinas como cláusula de rescisión para incorporar a Pochettino, además de negociar las cláusulas del contrato del cuerpo técnico y administrativo.

Todo apunta a que Pochettino se convertirá en el octavo entrenador permanente del Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson hace 13 años.

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El director ejecutivo, Omar Berrada, y el director deportivo, Jason Wilcox, se reunieron con el copropietario Sir Jim Ratcliffe en Mónaco ayer miércoles para revisar el arranque del club en la presente temporada.

Carrick recibió un margen de maniobra tras la derrota del United en casa por 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League el mes pasado, pero ahora crece cada vez más el impulso a favor de un cambio en el banquillo.

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¿Por qué Pochettino no puede rechazar al Manchester United?

El Manchester United mantuvo conversaciones para fichar a Pochettino en tres ocasiones distintas con anterioridad, y estuvo a punto de contratarlo varias veces, incluso en 2022, cuando recurrieron a Erik ten Hag en su lugar.

La pareja formada por Pochettino y Sir Alex Ferguson apareció en una foto en un restaurante en mayo de 2016, en medio de las especulaciones sobre que el argentino, entonces técnico del Tottenham, se hiciera cargo del Manchester United como sucesor de Louis van Gaal en Old Trafford, pero el Manchester United optó posteriormente por contratar a José Mourinho.

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Se entiende que a Pochettino le gusta su trabajo con Estados Unidos, pero siente que no puede rechazar la oferta del Manchester United.

El técnico, de 54 años, se prepara para regresar a la Premier League dos años después de su destitución como entrenador del Chelsea.

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Pochettino considera que su etapa en Stamford Bridge fue exitosa, pero al final siente que no fue la opción ideal para él.

Los directivos del Manchester United siempre admiraron a Pochettino desde la distancia; estuvo entre sus objetivos durante su etapa en el Tottenham, y después de nuevo cuando se hizo evidente que su trayectoria con el Paris Saint-Germain se acercaba a su fin.

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Al final, el argentino fue atraído para regresar a la Premier League, pero prefirió volver a Londres, donde firmó con el Chelsea.

A lo largo de este complicado camino de negociaciones, el Manchester United estuvo siempre muy presente, y las negociaciones vivieron muchos momentos decisivos; cuando se difundió la noticia del interés del Chelsea por Pochettino en 2023, el Manchester United, dirigido por el entrenador Erik ten Hag, acababa de sufrir una abultada derrota ante el Sevilla.

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La oportunidad se presentó de nuevo ante el Manchester United, 10 años después, para aprovechar la ocasión perdida. ¿Es este por fin el lugar y el momento adecuados para Pochettino?