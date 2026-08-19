La Liga de fútbol española realizó un análisis en profundidad sobre el impacto del desarrollo del talento joven en el éxito deportivo y económico del fútbol español, basándose en la conquista por parte de España del Mundial 2026, así como en el balance acumulado de los resultados de las selecciones españolas masculina, femenina y de categorías inferiores durante la última década, además del reflejo de este modelo en los éxitos logrados por los clubes en LaLiga EA Sports (Primera División española) y LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

Los datos muestran que la inversión sostenible en la formación de talento se ha convertido en uno de los principales motores de la competitividad del fútbol español a nivel mundial.

El estudio, elaborado por el departamento de proyectos de fútbol de LaLiga, responsable de la elaboración del plan nacional de academias de los clubes de la liga, muestra que España es la selección europea con mayor éxito a nivel internacional durante los últimos diez años, con un total de 23 títulos conquistados por sus selecciones masculina y femenina, tanto a nivel de selección absoluta como de categorías inferiores.

A continuación, y a gran distancia, aparecen Alemania con nueve títulos, Inglaterra con siete, Francia y Portugal con seis títulos cada una, Países Bajos con cinco e Italia con cuatro.

Desde 2016, se ha producido una aceleración notable en el ritmo de estos éxitos deportivos, en paralelo a la consolidación del trabajo que realizan los clubes, la Federación Española y LaLiga en el ámbito de la formación y el desarrollo del talento joven, a través de la red de inteligencia colectiva de encuentros de academias desde 2016 y del plan nacional para la mejora y el desarrollo de las academias de fútbol, lanzado en 2022.

Juan Florit, responsable del departamento de proyectos de fútbol de LaLiga, señaló: «Los datos muestran que el compromiso a largo plazo con el desarrollo del talento joven representa una estrategia que da resultados tanto en el plano deportivo como en el económico.

En LaLiga trabajamos codo con codo con los clubes para ayudarles a potenciar los procesos de desarrollo de los jugadores, el intercambio de conocimiento y la elevación de los estándares de calidad en sus academias, respetando la identidad y la filosofía de cada club. Los proyectos que mantienen una inversión sostenible en la formación generan mayores oportunidades para sus jugadores y un mayor valor para sus clubes, así como mayores éxitos para el fútbol español en su conjunto, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Para nosotros, la importancia no radica únicamente en los grandes resultados, sino también en el camino que permite alcanzarlos y mantenerlos con el paso del tiempo».

La generación de campeones del mundo, fruto de las academias del fútbol español:

Una de las conclusiones más destacadas del análisis reside en la estrecha relación entre el éxito de la selección campeona del mundo y el trabajo realizado dentro del sistema de formación de jugadores de los clubes.

Según el estudio, 25 de los 26 jugadores que España convocó para participar en el Mundial 2026 pasaron por los sistemas de las academias antes de llegar al nivel de élite, con la presencia directa de 11 clubes de LaLiga entre los clubes que contribuyeron a la formación de los jugadores de la selección campeona. Esta cifra confirma que el éxito de la selección no es fruto del trabajo de un número reducido de academias, sino el resultado de un sistema de formación amplio, diverso e interconectado.

Los clubes que contribuyeron a la formación de los jugadores de la selección española campeona del mundo, y que posteriormente se trasladaron a otros clubes, obtuvieron más de 466 millones de euros en ingresos por los traspasos de estos jugadores a lo largo de sus trayectorias, sin contabilizar posibles ingresos adicionales derivados de los derechos de formación u otros mecanismos de solidaridad y compensación.

A esta cifra se suma el valor generado por los jugadores que aún permanecen en sus clubes de origen. Y es que los nueve campeones del mundo que continúan en los clubes en los que se formaron representan cerca de 545 millones de euros en valor deportivo y valor de activos, lo que ahorra a sus clubes importantes costes en el mercado de traspasos y los convierte en activos estratégicos para sus equipos.

Más canteranos significa más competitividad:

El informe revela también la existencia de una relación entre la apuesta por los jugadores formados dentro de los clubes y el rendimiento deportivo en las competiciones.

Durante la temporada 2025/2026, LaLiga volvió a encabezar las cinco grandes ligas europeas en cuanto al porcentaje de minutos disputados por los canteranos, con un porcentaje que alcanzó el 20,1 % del total de minutos, por delante de la liga francesa (16,1 %), la liga alemana (11,9 %), la liga inglesa (8,3 %) y la liga italiana (7,6 %).

Además, muchos de los clubes que otorgan una mayor participación a los jugadores egresados de sus academias figuran entre los proyectos más competitivos del fútbol español. Durante la temporada 2025/2026 destacaron el Athletic Club (69,5 % de los minutos para canteranos), la Real Sociedad (55,2 %), el Barcelona (47,5 %), el Celta de Vigo (43,1 %), Osasuna (26,1 %) y el Sevilla (25,0 %), seguidos del Valencia con un 23,8 % y el Real Madrid con un 23,1 %.

Estos datos muestran que la inversión en el talento que se desarrolla dentro del club no solo es compatible con la competición al más alto nivel, sino que también puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible en los planos deportivo y económico, ya que las tasas de apuesta por los canteranos guardan en gran medida relación con las primeras posiciones de la clasificación final.

Esta relación entre el desarrollo del talento y la competitividad se aprecia también en LaLiga Hypermotion. Y es que los tres clubes que lograron el ascenso a LaLiga EA Sports, el Real Racing Club, el Deportivo de La Coruña y el Málaga, figuran entre los clubes que otorgan una mayor participación a los jugadores desarrollados internamente.

El Málaga encabezó la competición con un 57,3 % de los minutos jugados por los egresados de su academia, mientras que el Racing, con un 21,4 %, y el Deportivo, con un 17,7 %, se situaron entre los proyectos que se apoyan en gran medida en el talento que ellos mismos han desarrollado.

Asimismo, los tres clubes se encuentran entre los equipos que incluyen el mayor número de canteranos en sus plantillas, con 11 jugadores en el Málaga, 9 jugadores en el Racing y 6 jugadores en el Deportivo, lo que refuerza la idea de que la inversión en la formación puede constituir un factor diferencial en la consecución del éxito deportivo.

Goal / La liga

Un modelo que forma jugadores más completos y con mayor capacidad de adaptación:

El análisis identifica también un rasgo distintivo de los jugadores que se desarrollan dentro del sistema español: su capacidad de adaptación.

La comparación entre la selección campeona de la Eurocopa 2024 y la selección campeona del Mundial 2026 revela que España logró conquistar los títulos con estilos de juego notablemente diferentes. Mientras que la selección campeona de Europa se caracterizó por un estilo más directo y basado en las transiciones, la selección campeona del mundo se distinguió por un estilo más colectivo y basado en la posesión. La capacidad de los propios jugadores para ofrecer niveles destacados en ambos contextos evidencia el valor de un modelo centrado en la formación integral del jugador, hasta el punto de que el rasgo distintivo del jugador egresado de las academias españolas ha pasado a ser el de un «jugador completo».

Una inversión estratégica de cara al futuro:

Estos datos refuerzan la visión sobre la que se sustenta el plan de academias que lidera LaLiga en colaboración con los 42 clubes profesionales de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, una estrategia a largo plazo que busca reforzar el liderazgo internacional del modelo español en la formación de jugadores mediante la mejora continua de las estructuras, las metodologías, los recursos y la atención integral de los jugadores, así como el paso al fútbol profesional. El plan incluye indicadores clave de rendimiento específicos relacionados con la protección de los jugadores, la mejora de las infraestructuras, la doble trayectoria que combina el deporte y la educación, y la protección de los menores.

Durante los últimos años, LaLiga también ha trabajado en la difusión de este modelo a nivel mundial mediante la colaboración con clubes, federaciones y ligas internacionales en países como Irak, China, Vietnam y Perú, donde se han ejecutado proyectos que abarcaron desde asesorías destinadas a crear estructuras de fútbol base desde cero hasta programas de formación de directores de academias y entrenadores de categorías inferiores.