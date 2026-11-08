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Karim Malim
Traducido por

220 segundos de infierno: el Aston Villa le escribe una página negra al Manchester United

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
B. Fernandes
N. Jackson
Manchester United vs Roma
Roma
Liga de Campeones
Roma vs Sassuolo
Sassuolo
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La afición del Manchester United se llevó un golpe temprano y estruendoso en Old Trafford, después de que su equipo se encontrara dos goles por debajo ante el Aston Villa durante los primeros cuatro minutos del duelo que les enfrenta esta tarde de domingo, en el marco de la décima jornada de la Premier League inglesa.

El Aston Villa sorprendió a los locales con un arranque incendiario, tras lograr perforar la red en dos ocasiones en apenas unos minutos, poniendo al Manchester United bajo una presión enorme desde el pitido inicial, en medio de un estado de estupor en las gradas de Old Trafford.

Alisson Edward abrió el marcador a favor del Aston Villa en el minuto 2, concediendo a su equipo una ventaja temprana que trastocó los planes de los locales, antes de que Nicolas Jackson asestara el segundo golpe en el minuto 4, tras añadir el segundo tanto, redoblando la conmoción de la afición del Manchester United.

La cadena "Opta", especializada en estadísticas, reveló un dato histórico negativo para el Manchester United, al señalar: "Tras transcurrir tres minutos y 40 segundos, esta es la vez más rápida en la que el Manchester United se ve por detrás con un 0-2 en toda la historia de sus participaciones en la Premier League inglesa".

El Manchester United no se rindió ante el escenario catastrófico, y logró recortar distancias en el minuto 16, después de que su capitán portugués Bruno Fernandes marcara un gol de penalti, señalado a favor de Matheus Cunha, devolviendo algo de esperanza a los locales sobre la posibilidad de regresar al ambiente del partido.

Por su parte, la cadena "Squawka" puso el foco en el arranque impactante del Aston Villa, evocando un suceso similar que presenció el estadio de Old Trafford el pasado martes, cuando la Roma se convirtió en el equipo más rápido en marcar dos goles en el feudo del Manchester United en el marco de las grandes competiciones europeas.

La cadena afirmó: "El pasado martes, la Roma se convirtió en el equipo más rápido en marcar dos goles en el estadio de Old Trafford en el marco de las grandes competiciones europeas. Y hoy, el Aston Villa se ha convertido en el equipo más rápido en ponerse por delante con un 2-0 ante el Manchester United en la Premier League inglesa. ¿Logrará el Manchester United remontar y conseguir la victoria de nuevo?".

Así, el Manchester United se encontró ante una prueba difícil, tras recibir un golpe doble al inicio del encuentro, quedando obligado a una rápida reacción para evitar una nueva derrota ante su afición y recuperar el control de un duelo que comenzó con una pesadilla inesperada.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
W
W
W
W
W
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
W
W
L
W
W
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
L
L
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
W
L
W
W
L
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
L
W
L
W
W
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
W
W
L
L
D
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
W
W
W
W
L
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
L
W
D
L
D
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
W
L
D
D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
D
D
W
W
D
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
L
W
W
W
D
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
D
L
W
L
L
13
HullHullHUL
102531111011
L
D
D
L
D
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
L
D
D
L
W
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
D
W
W
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
W
L
D
L
L
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
L
W
L
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
D
L
L
D
D
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
W
L
D
L
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
L
L
L
L
W
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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