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La ausencia de Ferland Mendy en el Real Madrid ya no es una simple crisis pasajera ni un contratiempo físico a la espera de la recuperación. Se ha convertido en una larga pesadilla que persigue al lateral francés y amenaza su carrera en el club blanco. Mil días fuera de los planes, 22 lesiones distintas y temporadas consecutivas perdidas entre salas de tratamiento e intentos de regreso: un panorama que resume una de las historias físicas más complejas dentro del Santiago Bernabéu.

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Mendy alcanzó el martes la barrera de los mil días de baja por lesión desde su llegada al Real Madrid, una cifra impactante que refleja el calvario que ha vivido el jugador a lo largo de siete temporadas, después de que las recaídas físicas recurrentes se convirtieran en el mayor obstáculo para su continuidad sobre el césped, según informa el diario español Marca.

Aunque el lateral francés volvió a los entrenamientos con el grupo hace tiempo, tras la lesión que sufrió el pasado 3 de mayo, todavía no ha tenido la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Real Madrid ni ha entrado en la convocatoria del equipo en ningún partido, por lo que sus días de baja siguen sumándose hasta superar la barrera de los mil.

Según las cifras publicadas por Marca, los días de baja de Mendy se reparten a lo largo de sus temporadas en el club blanco de una forma que revela el agravamiento progresivo del problema: estuvo 65 días de baja en su primera temporada, 123 en la segunda, 89 en la tercera, 90 en la cuarta y 97 en la quinta.

Sin embargo, la situación tomó un cariz más grave en las dos últimas campañas, ya que estuvo alejado de los terrenos de juego durante 250 días en la temporada 2024-2025 y 286 días entre la temporada 2025-2026 y la actual, mientras que todavía no ha logrado disputar ningún partido en su octava temporada.

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Estas cifras evidencian el declive que ha sufrido la carrera del jugador, sobre todo teniendo en cuenta que su mejor temporada en número de partidos fue la 2020-2021, cuando disputó 38 encuentros con la camiseta del Real Madrid, una cifra que parece escasa para un club que juega más de 50 partidos por temporada y que puede llegar a superar los 60.

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22 lesiones: una pesadilla que comenzó en 2019

El inicio de este calvario se remonta al 23 de septiembre de 2019, cuando Mendy sufrió su primera lesión tras llegar al Real Madrid, un problema muscular en el muslo izquierdo que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 27 días.

Nadie esperaba entonces que aquella lesión fuera el comienzo de una larga serie de contratiempos, pero desde ese momento el lateral francés ha sufrido 22 lesiones diferentes, hasta el punto de que su capacidad para mantenerse en condiciones físicas óptimas está permanentemente en entredicho.

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La última lesión, sufrida a finales de la temporada pasada, fue la más dura de su trayectoria en el club blanco, ya que requirió una intervención quirúrgica y lo apartó durante un largo periodo. Este contratiempo llegó después de una grave lesión que sufrió en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, a la que siguieron otros problemas físicos que le impidieron regresar de forma estable.

Solo en la pasada temporada, Mendy sufrió cuatro recaídas físicas más tras su tardío regreso, y su calvario continuó hasta el punto de que el Real Madrid se vio obligado a considerar el lateral izquierdo como una de las posiciones que más necesitan alternativas.

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Un defensor insustituible al que derrotan las lesiones

Pese a sus numerosas ausencias, el valor futbolístico de Mendy en el Real Madrid nunca ha estado en duda, sobre todo en lo que respecta a las tareas defensivas. El club se ha acostumbrado a recurrir a alternativas en el lateral izquierdo, pero no siempre ha encontrado un jugador que le aporte el mismo equilibrio y la misma solidez que ofrece el defensor francés cuando está en condiciones.

Carlo Ancelotti fue uno de los entrenadores que mejor entendieron la importancia de Mendy, hasta el punto de apodarlo «el Profesor» en reconocimiento a sus excepcionales cualidades defensivas, y siempre se mostró empeñado en que el jugador siguiera formando parte de su proyecto deportivo.

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El aprecio del técnico italiano no se limitó a elogiar su rendimiento, sino que también apostó por su renovación, pese a los movimientos del Real Madrid para fichar a Alfonso Davies, lateral del Bayern de Múnich, ya que Ancelotti no quería que la llegada de un nuevo jugador afectara al futuro de Mendy, y el club logró ampliar el contrato del francés hasta 2028.

El jugador también se ganó el aprecio de sus compañeros en el vestuario gracias a su personalidad y a su peso dentro del grupo, pero las lesiones siguieron siendo el único obstáculo que le impidió adueñarse por completo del lateral izquierdo.

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En la misma línea, Álvaro Arbeloa ya elogió en su día el valor de Mendy: «Mendy ha demostrado que, cada vez que está sobre el terreno de juego, al Real Madrid le resulta más fácil ganar. Y eso es señal de algo».

Tres alternativas para suplir la ausencia del francés

Las lesiones recurrentes han obligado al Real Madrid a buscar constantemente soluciones para no depender de un jugador cuya disponibilidad no puede garantizarse. La temporada pasada, las opciones disponibles en el lateral izquierdo eran Mendy, Fran García y Álvaro Carreras, mientras que en la actual Marc Cucurella y Carreras figuran entre los nombres vinculados al refuerzo de esa posición, según el diario español.

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En cuanto a la etapa del entrenador José Mourinho, Mendy todavía no ha aparecido en ningún partido oficial, pese a llevar tiempo entrenándose con regularidad junto al grupo. Tampoco ha entrado en las convocatorias de los partidos de Liga, mientras que no está inscrito para disputar la Liga de Campeones.

Así, Mendy se enfrenta a un nuevo desafío que va más allá de recuperarse de una lesión, ya que ahora debe recobrar la confianza en su físico y demostrar que es capaz de encadenar una serie de partidos sin recaídas.

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El problema ya no reside en la capacidad del defensor francés para frenar a los extremos más peligrosos del mundo, una tarea que dominó durante años, sino en su capacidad para vencer a su propio cuerpo, que no ha dejado de jugarle en contra en los momentos en los que el Real Madrid más necesitaba sus servicios.