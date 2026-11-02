Con un equipo formado principalmente por juveniles, el Türkgücü cayó por 1-6 ante el Wacker Múnich en la Landesliga Südost hace dos fines de semana. Los que en principio debían jugar se quedaron fuera, todos juntos, sentados en los bancos de madera con sus chándales, y observaron el partido. Habían decidido ir a la huelga.

El boicot no iba dirigido expresamente contra el club, sino únicamente contra el entrenador Slaven Skeledzic. «Nuestro objetivo no era ni es perjudicar al club, sino provocar un cambio para que podamos volver a jugar juntos al fútbol para el Türkgücü Múnich con alegría y plena convicción», señala un comunicado de los jugadores.

Una semana antes, tras el 0-3 frente al Eggenfelden, colista de la clasificación, ya se habrían producido tensiones. Según se ha podido saber, la protesta de los futbolistas responde a la mano dura del entrenador. Según informa Bild , Skeledzic, de 54 años, habría citado, por ejemplo, a jugadores jóvenes antes de la hora habitual para entrenar y habría gritado a jugadores.

El pasado viernes, el Türkgücü canceló el partido en el campo del VfB Hallbergmoos-Goldach. Curiosamente, los jugadores no se habrían enterado por una comunicación interna, sino por un aviso de la Federación Bávara de Fútbol (BFV).

«Queríamos jugar y estábamos preparados. Cuando vimos la cancelación, nos quedamos todos atónitos», declaró el capitán Burhan Bahadir, citado por FuPa. El equipo había completado dos sesiones sin el entrenador para preparar el partido a domicilio en el norte de Múnich.

Las consecuencias con las que amenaza la directiva

El propio Skeledzic y la directiva mostraron unidad y rechazaron las acusaciones de la plantilla. «Tengo un sentido de la justicia muy marcado. Y se está acusando injustamente a este hombre», declaró a Bild el presidente de la junta directiva del Türkgücü, Ertürk Alagöz. «Prefiero cesar la actividad antes que ceder ante estos jugadores».

Skeledzic calificó la actuación de la plantilla de «totalmente desproporcionada».

El domingo por la tarde apareció en la cuenta de Instagram del club un comunicado en el que la directiva lanzó graves acusaciones contra los jugadores y un «entorno exaltado». «Algunos jugadores importantes, por ejemplo, se pusieron de acuerdo deliberadamente para no seguir las tácticas de juego y, como es natural, provocaron con ello el caos en el campo», señala el texto.

Pero eso no es todo: el patrocinador principal, Alagöz Holding, anunció su retirada. El club se reservó el derecho a tomar medidas contra los jugadores en huelga: «No se tolerará este comportamiento perjudicial para el club. Por ello, la directiva actuará con todos los medios a su alcance para evitar más daños al Türkgücü Múnich».

¿Qué dijo el entrenador Slaven Skeledzic sobre el boicot de los jugadores?

El lunes llegó la versión del entrenador Skeledzic. En un extenso comunicado, criticó duramente a los huelguistas y agradeció su apoyo a la directiva y al patrocinador.

«El boicot a los entrenamientos y los partidos planteado por 21 jugadores representa para mí una de las experiencias más decepcionantes de mi trayectoria como entrenador. Fue una acción injustificable. Los jugadores que participaron en el boicot han perjudicado gravemente al club y a mí mismo. Que sean 21 jugadores no significa que por ello su versión de los hechos sea “más acertada”», escribió Skeledzic. Añadió que se reserva el derecho a emprender «acciones legales» contra las «personas implicadas».

El Türkgücü München e.V. nació en 2001 tras la insolvencia del SV Türk Gücü München. Después de tres títulos de liga consecutivos, el club jugó en la 3. Liga en la temporada 2020/21. La temporada siguiente, el equipo muniqués tuvo que cesar su actividad a finales de marzo, después de 31 jornadas, debido a problemas económicos. Le siguió una caída hasta la Landesliga, de sexta categoría.

Entre 2018 y 2022, Skeledzic trabajó como segundo entrenador de Miroslav Klose en el equipo sub-17 del Bayern de Múnich y en el centro de formación del club más laureado de Alemania. Más tarde siguió a Klose a su primer destino como entrenador principal, el SCR Altach de Austria. Desde finales de marzo es entrenador del Türkgücü Múnich.