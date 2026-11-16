21 días sin piedad: el Barcelona entra en un túnel aterrador de partidos y Flick, en el ojo del huracán

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El Barcelona entra en un tramo muy cargado de la temporada, en el que le espera una sucesión de partidos encadenados en varios frentes, con un calendario que solo concede a Hansi Flick y a sus jugadores breves momentos para tomar aire, en medio de unos retos físicos y técnicos cada vez más difíciles mientras el equipo sigue castigado por las lesiones.

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El conjunto catalán arrancará este maratón el próximo domingo, cuando reciba al Villarreal en el «Spotify Camp Nou», en partido de la jornada 13 de LaLiga, antes de viajar a Azerbaiyán para medirse al Sabah Bakú el miércoles 25 de noviembre, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El desplazamiento a Azerbaiyán será el más largo del Barcelona lejos de su estadio en lo que va de año, lo que supone una carga física añadida para los jugadores, antes de regresar a la competición liguera para enfrentarse al Deportivo de La Coruña el 29 de noviembre, en el tercer partido del equipo en una sola semana y el segundo consecutivo a domicilio.

Diciembre multiplica la presión sobre Flick

Las pruebas no terminan ahí, ya que el Barcelona abrirá el mes de diciembre con un duelo de altos vuelos ante el Atlético de Madrid el 2 de diciembre en el Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 23 de LaLiga debido a los compromisos de la Supercopa de España, prevista para febrero de 2027.

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Tres días después, el equipo recibirá al Celta de Vigo el 5 de diciembre, antes de chocar con el Manchester City en un esperado duelo europeo el día 8 del mismo mes, en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

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El Barcelona cerrará su serie de siete partidos en 21 días visitando al Málaga el 12 o el 13 de diciembre, en un encuentro cuyo horario de inicio aún no se ha fijado oficialmente.

La Copa del Rey y la Real Sociedad, antes de fin de año

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Tras este maratón, los jugadores de Flick no disfrutarán de un descanso prolongado, ya que les espera su estreno en la Copa del Rey entre el 15 y el 17 de diciembre, en los dieciseisavos de final, ante un rival todavía por determinar.

La última parada del Barcelona en 2026 será ante la Real Sociedad en el Camp Nou, el 19 o el 20 de diciembre, en partido de LaLiga.

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De este modo, el conjunto catalán afrontará 9 partidos en 29 días, entre ellos duelos exigentes ante el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Villarreal, además de sus compromisos nacionales y europeos, en un periodo que podría obligar a Flick a gestionar con precisión el esfuerzo de sus jugadores, sobre todo ante las escasas alternativas disponibles por culpa de las lesiones.