21 días sin piedad: el Barcelona entra en un túnel aterrador de partidos y Flick, en el ojo del huracán

El Barcelona entra en un tramo muy cargado de la temporada, en el que le espera una sucesión de partidos encadenados en varios frentes, con un calendario que solo concede a Hansi Flick y a sus jugadores breves momentos para tomar aire, en medio de unos retos físicos y técnicos cada vez más difíciles mientras el equipo sigue castigado por las lesiones.
El conjunto catalán arrancará este maratón el próximo domingo, cuando reciba al Villarreal en el «Spotify Camp Nou», en partido de la jornada 13 de LaLiga, antes de viajar a Azerbaiyán para medirse al Sabah Bakú el miércoles 25 de noviembre, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
El desplazamiento a Azerbaiyán será el más largo del Barcelona lejos de su estadio en lo que va de año, lo que supone una carga física añadida para los jugadores, antes de regresar a la competición liguera para enfrentarse al Deportivo de La Coruña el 29 de noviembre, en el tercer partido del equipo en una sola semana y el segundo consecutivo a domicilio.
Diciembre multiplica la presión sobre Flick
Las pruebas no terminan ahí, ya que el Barcelona abrirá el mes de diciembre con un duelo de altos vuelos ante el Atlético de Madrid el 2 de diciembre en el Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 23 de LaLiga debido a los compromisos de la Supercopa de España, prevista para febrero de 2027.
Tres días después, el equipo recibirá al Celta de Vigo el 5 de diciembre, antes de chocar con el Manchester City en un esperado duelo europeo el día 8 del mismo mes, en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
El Barcelona cerrará su serie de siete partidos en 21 días visitando al Málaga el 12 o el 13 de diciembre, en un encuentro cuyo horario de inicio aún no se ha fijado oficialmente.
La Copa del Rey y la Real Sociedad, antes de fin de año
Tras este maratón, los jugadores de Flick no disfrutarán de un descanso prolongado, ya que les espera su estreno en la Copa del Rey entre el 15 y el 17 de diciembre, en los dieciseisavos de final, ante un rival todavía por determinar.
La última parada del Barcelona en 2026 será ante la Real Sociedad en el Camp Nou, el 19 o el 20 de diciembre, en partido de LaLiga.
De este modo, el conjunto catalán afrontará 9 partidos en 29 días, entre ellos duelos exigentes ante el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Villarreal, además de sus compromisos nacionales y europeos, en un periodo que podría obligar a Flick a gestionar con precisión el esfuerzo de sus jugadores, sobre todo ante las escasas alternativas disponibles por culpa de las lesiones.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.