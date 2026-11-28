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El francés Ferland Mendy ha puesto fin a una larga ausencia de los terrenos de juego tras volver a una convocatoria del Real Madrid por primera vez esta temporada, después de unos seis meses de baja por lesión. Empieza así una nueva etapa de su carrera en el conjunto blanco, en medio de una dura competencia por el puesto de lateral izquierdo.

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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, confirmó el regreso de Mendy a la convocatoria antes del duelo ante el Deportivo Alavés, previsto para el sábado, y declaró en rueda de prensa: «Tengo una buena noticia: mañana Ferland Mendy estará en el banquillo, y si está en el banquillo significa que puede jugar».

La vuelta del lateral francés llega seis meses después de su última aparición con la camiseta del Real Madrid, el pasado mes de mayo, tras una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Así pone fin a una etapa difícil marcada por la repetición de las lesiones.

Mendy solo disputó 9 partidos con el Real Madrid la pasada temporada, con un total de apenas 452 minutos, en un curso salpicado de lesiones recurrentes que limitaron en gran medida su continuidad sobre el césped.

Esta vez, el Real Madrid actúa con cautela con Mendy

A diferencia de lo ocurrido en etapas anteriores, el Real Madrid no ha precipitado el regreso de Mendy: el lateral francés empezó a entrenarse con el grupo a principios de octubre, pero esperó hasta finales de noviembre para volver a una convocatoria.

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En el pasado, el club recibió críticas y preguntas por acelerar la vuelta de Mendy tras sus lesiones o por darle muchos minutos nada más recuperarse, decisiones que precedieron a las repetidas recaídas del jugador.

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Pero esta vez la situación es distinta, ya que el Real Madrid ha tomado todas las precauciones necesarias para evitar que se repita el mismo guion. Además, la ausencia de Mendy en la lista del equipo para la primera fase de la Liga de Campeones podría ayudarle a recuperar de forma progresiva el ritmo de competición.

Aun así, la tarea del futbolista francés no será sencilla, con Álvaro Carreras y Marc Cucurella en los planes del equipo, dos rivales que podrían reducir sus opciones de tener minutos con regularidad.

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Mendy tendrá que esforzarse mucho para recuperar su sitio en el once, pero sus cualidades defensivas, unidas al bajón de rendimiento de Carreras en algunos momentos, podrían darle la oportunidad de pelear por el papel de lateral izquierdo suplente.

El exjugador del Olympique de Lyon goza de un gran respeto en el Real Madrid y entre sus compañeros, y sus apariciones en algunos partidos de la pasada temporada demostraron que todavía es capaz de rendir a gran nivel, sobre todo por unas características defensivas cada vez menos habituales en el puesto de lateral izquierdo.

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La experiencia de Mendy le da ventaja en el Real Madrid

El Real Madrid no ve a Mendy como un simple jugador que vuelve de una lesión. Su experiencia es un factor importante en los planes del club, ya que fue titular en las dos últimas finales de la Liga de Campeones que conquistó el equipo, en 2022 y 2024.

Mendy llegó al Real Madrid en 2019 y se ha convertido en el cuarto jugador de campo con más antigüedad en la plantilla.

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El lateral francés también mantiene una buena relación con el vestuario y es especialmente cercano a Vinícius Júnior y Eduardo Camavinga, además de formar parte del nutrido grupo de jugadores francófonos del equipo.

¿Puede Mendy volver a la selección francesa?

Según un informe de la cadena RMC, las ambiciones de Mendy no se limitan a recuperar su sitio en el Real Madrid: un posible regreso a la selección francesa parece ser otro de sus objetivos, después de haber sido consciente en los últimos tiempos de que estaba lejos de los planes de Didier Deschamps.

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Con la llegada de Zinedine Zidane al cargo de seleccionador de Francia, Mendy podría encontrar un nuevo motivo para soñar con volver a los Bleus, sobre todo porque Zidane tuvo un papel clave en su fichaje por el Real Madrid hace siete años, antes de convertirse en seleccionador.

Pero el camino hacia la selección no será fácil. Mendy suma solo 10 partidos internacionales con la absoluta y primero tendrá que recuperar el ritmo de partidos y ofrecer un rendimiento estable con el Real Madrid antes de pensar en volver a una convocatoria de Francia.

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También tendrá que convencer a Zidane de que puede formar parte de su nuevo proyecto pese a tener 31 años, teniendo en cuenta que la última lista de Francia solo incluyó a dos jugadores que superan la treintena, el portero Mike Maignan y Adrien Rabiot, ambos piezas fundamentales.

Tras 209 días lejos de los terrenos de juego, Mendy afronta una etapa diferente. El primer reto será recuperar poco a poco su sitio en el Real Madrid, antes de que el sueño de volver a la selección francesa se convierta en un objetivo realista. Una misión que no se resolverá solo con experiencia, sino con su capacidad para mantenerse disponible y evitar las lesiones que han frenado su carrera en los últimos tiempos.