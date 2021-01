2020: El año en el que Messi habló al mundo desde Goal

El argentino concedió al periodista Rubén Uría una entrevista en la que desvelaba los motivos por los que pidió salir del Barcelona el pasado verano.

Goal tuvo un papel protagónico en el gran culebrón que el mundo del fútbol vivió en 2020. Decían que se iba al Manchester City, que se marchaba al Paris Saint-Germain, que lo quería el , que su futuro estaba en la . Aunque él mismo quiso salir del Camp Nou, tal y como solicitó vía burofax días después del 2-8 ante el Bayern, Leo Messi acabó quedándose en el FC y todos supieron el motivo a través de una entrevista que el delantero argentino eligió ofrecer a este medio en septiembre pasado.

El 2-8, la salida de Suárez y el burofax

La entrevista más impactante de 2020 tuvo lugar en la casa de Messi menos de un mes después de que el Barça hubiera sido humillado en la . Habían pasado apenas tres semanas desde que el Bayern Munich endosara a los catalanes hasta ocho goles en los cuartos de final de la Liga de Campeones, resultado que le costó el cargo a Quique Setién.

Ese revés de Lisboa ayudó a que Leo decidiera abandonar el club español, pero no fue la única razón que le llevó a enviar el ya célebre burofax. De hecho, apenas 10 días después del 2-8 se supo que Koeman había avisado a Luis Suárez que no contaría con él. La salida de su gran amigo fue otro golpe que a Messi le costó asimilar.

Como sea, el argentino oficializó de aquella manera su deseo de abandonar el Barcelona, tal y como se le había prometido que podía hacer libremente al acabarse la temporada. Sin embargo, la pandemia del coronavirus extendió en el tiempo todas las competiciones y la campaña acabó después de junio, algo que Bartomeu utilizó para considerar que Leo manifestó su deseo después de fecha y, por lo tanto, su intención no sería complacida.

Messi, en Goal: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

Hubo una frase que rebotó especialmente en cada sitio del planeta. Vestido de corto, en chanclas y en el living de su casa, Messi no regateó ninguna pregunta de Rubén Uría y en una de ellas contestó: "Voy a seguir en el club porque el presidente (ndr: entonces era Josep Maria Bartomeu) me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Ya solo por esa respuesta podría ser considerada la entrevista del año, que lo fue. Pero hubo mucho más. Sin rodeos, Messi cargó contra Bartomeu y lo hizo diciendo las cosas con una contundencia llamativa. Como cuando aseguró que "hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas". O como cuando explicó que mandó el burofax porque "el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo". "Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir", soltaba.

De esa manera, millones de aficionados se enteraron a través de Goal la decisión que había tomado el mejor jugador del mundo. Un día histórico en el que no hubo un solo medio de comunicación que no se hiciera eco de la entrevista en la que el rosarino rompía su silencio. Al fin de cuentas, la palabra de Messi siempre es la más buscada. Y en ese contexto, mucho más.

Así fue la exclusiva del año: Lionel Messi en Goal