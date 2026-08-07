20.000 millones de dólares y 40 millones por cada voto: el documento secreto que revela el plan de Infantino antes del colapso

El diario francés "L'Équipe" reveló un documento confidencial elaborado para las federaciones nacionales miembros de la Federación Internacional de Fútbol, que desvela los detalles del proyecto "FIFA Forward Enterprise" que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó a finales del pasado mes de julio, antes de dar marcha atrás de forma sorpresiva pocos días después bajo la presión de las objeciones.

El documento, al que tuvo acceso "L'Équipe", indica que el proyecto no fue una idea improvisada ni una propuesta preparada con prisas, sino el resultado de un trabajo financiero y comercial previo, realizado en colaboración con el banco de inversión estadounidense "JP Morgan", e incluía una concepción integral para la creación de una enorme entidad comercial dependiente de la FIFA, junto con modelos financieros, una estructura administrativa y planes para aumentar los ingresos y redistribuirlos entre las federaciones miembros.

Una empresa valorada en 20.000 millones de dólares

El documento consta de unas 25 páginas y lleva un título interno que indica que se trata de material elaborado para los miembros de "FIFA Forward Enterprise", donde se detalla la estructura propuesta para la nueva empresa, sus fuentes de ingresos y sus mecanismos de funcionamiento.

La esencia del proyecto consistía en la creación de una empresa comercial que se encargaría de agrupar y gestionar las diversas actividades generadoras de ingresos dentro de la FIFA, incluidos los derechos de retransmisión y de medios, los contratos de patrocinio, la venta de entradas y los servicios de hospitalidad, y los derechos de licencia y productos, junto con la organización y gestión de los grandes torneos, encabezados por el Mundial y el Mundial de Clubes.

Según la presentación, el valor total de la empresa propuesta se estimó en unos 20.000 millones de dólares, con un plan para vender una participación minoritaria cercana al 20% a inversores del sector privado, lo que habría proporcionado a la FIFA unos 4.200 millones de dólares de forma inmediata.

La entrada propuesta de inversores no significaba otorgarles influencia sobre las decisiones deportivas, ya que la concepción establecía que la FIFA conservaría la mayoría del capital y la mayoría de los asientos del consejo de administración, además de mantener bajo su control exclusivo las decisiones relativas a la gobernanza deportiva, las competiciones, su calendario y la organización deportiva.

40 millones de dólares para cada federación antes del Mundial de 2030

El plan no se limitó a la reestructuración de la actividad comercial de la FIFA, ya que el documento incluía enormes incentivos financieros para las 211 federaciones nacionales.

Según la concepción propuesta, estaba previsto elevar las asignaciones básicas del programa "FIFA Forward" de 8 millones a 20 millones de dólares por federación durante el ciclo 2027-2030.

El plan también permitía que las federaciones obtuvieran 20 millones de dólares adicionales de forma inmediata a través del programa "Fast Forward", lo que elevaba la financiación total potencial de cada federación a 40 millones de dólares antes del Mundial de 2030.

Los aumentos no se detenían en este ciclo, ya que el documento incluía una previsión para elevar la financiación a 22 millones de dólares durante el ciclo 2031-2034, y luego a 24 millones de dólares en el ciclo 2035-2038, con lo que el total que podría recibir cada federación llegaría a unos 86 millones de dólares a lo largo de 12 años.

Sin embargo, el aprovechamiento completo de este paquete financiero estaba vinculado a la aprobación de la nueva estructura, fijándose el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para beneficiarse de la oferta según las condiciones establecidas en el plan.

Un proyecto elaborado meses antes del anuncio

La naturaleza de las cifras y previsiones que aparecen en el documento revela que "FIFA Forward Enterprise" no fue una mera respuesta rápida al éxito comercial que logró el Mundial de 2026, sino un proyecto preparado de antemano y a un nivel institucional avanzado.

El documento incluye modelos financieros y estimaciones de crecimiento, junto con una concepción detallada de la estructura de la empresa, sus fuentes de ingresos y la manera de reinvertir los beneficios, además de una visión que apunta a explotar fuentes comerciales que los autores de la presentación describieron como valiosas y de las que la FIFA no ha sacado provecho suficiente hasta ahora.

El plan plantea además una mayor separación de la actividad comercial respecto de los aspectos deportivos, apoyándose en experiencia especializada y en una visión de inversión relativamente independiente de la gestión de las competiciones y del desarrollo del fútbol.

Este nivel de preparación refleja que la FIFA estaba tratando el proyecto como una transformación institucional a largo plazo, y no como una simple propuesta susceptible de debate en los pasillos de las federaciones.

Un anuncio rápido y una retirada aún más rápida

El proyecto salió a la luz el 28 de julio de 2026, pero pronto se enfrentó a amplias objeciones de varias partes dentro del sistema del fútbol, entre ellas la Unión Europea de Fútbol, la Confederación Asiática y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, junto con varias federaciones europeas.

Esta oposición coincidió con turbulencias internas, la más destacada de las cuales fue la dimisión del asesor cercano a Infantino, Carlos Cordeiro, antes de que la escalada llegara a su punto máximo en las primeras horas del 1 de agosto, cuando el presidente de la FIFA anunció la marcha atrás del proyecto.

Infantino justificó su decisión aduciendo que la iniciativa había provocado divisiones dentro del sistema del fútbol, lo que contradecía el objetivo que pretendía alcanzar con ella.

Pero el documento revelado por "L'Équipe" ofrece una imagen distinta de la magnitud del proyecto, ya que muestra que lo presentado a finales de julio no fue una idea improvisada ni un anuncio experimental, sino un plan comercial cuyos detalles se habían preparado previamente, y que incluía la concepción de una entidad valorada en 20.000 millones de dólares, una financiación adicional de decenas de millones para cada federación y la apertura de la puerta a inversiones privadas por miles de millones de dólares.