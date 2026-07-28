Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, decidió sustituir a uno de sus jugadores tan solo 19 minutos después de que entrara como suplente en un partido amistoso disputado este martes, antes del comienzo de la temporada.

El nuevo técnico del Chelsea está conociendo a su equipo durante una gira de pretemporada por Australia y Asia, y comenzó su recorrido con un amistoso ante el Western Sydney Wanderers, que terminó con victoria del Chelsea (6-4).

El Chelsea entró en la segunda mitad empatando con el Western Sydney (2-2), y Alonso tomó la decisión de dar entrada a Omari Kellyman, de 20 años, en lugar de Ryan Kavuma-Makin antes del inicio de la segunda mitad.

Sin embargo, Kellyman solo aguantó 19 minutos antes de ser sustituido por el talentoso jugador brasileño Estêvão, según lo informado por el diario "The Sun".

El centrocampista ofensivo se unió al conjunto del Chelsea procedente del Aston Villa en 2024 a cambio de una cifra de 19 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, su primera temporada se vio marcada por lesiones en el tobillo y en los tendones de la rodilla, lo que lo dejó fuera de los planes del anterior entrenador, Enzo Maresca.

Kellyman pasó la temporada pasada cedido en el Cardiff City en el Championship inglés, donde deslumbró a todos al marcar 11 goles en 36 partidos.

Pero si sus escasos minutos de juego son señal de algo, Kellyman afronta otra batalla para demostrar su valía bajo el mando de Alonso.



