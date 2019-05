A 19 años del caño de Riquelme a Yepes y del 'muletazo' de Palermo

El 24 de mayo del 2000, Boca eliminó a River en los cuartos de final de la Libertadores. Una noche histórica e inolvidable para el 10 y el 9.

Luego del 24 de mayo del 2000, esa fecha no es un día más para el hincha de Boca. Aquella noche por , el Xeneize superó 3-0 a River con goles de Delgado, Riquelme y Palermo y lo eliminó del torneo continental en los cuartos de final. Sin embargo, ese triunfo no sólo es recordado por el resultado final, sino también, por la joyita del todavía 10 de Boca sobre el colombiano Yepes.

Ocurrió en el segundo tiempo: el enganche del Xeneize tomó la pelota volcado sobre la derecha, cerca de la mitad de la cancha, y cuando Yepes se acercó a marcarlo, hizo la maravilla. "Siempre que me preguntan sobre esa jugada digo que tiene más mérito Yepes que yo, porque creo que cualquier jugador de fútbol hubiera pegado una patada. Él me siguió hasta el córner y no hizo nada. Creo que eso es más de hombre que haber tirado un caño en ese partido", dijo el Torero, años después.

Aquella noche también fue recordada por la vuelta de Palermo, tras su lesión, y su famoso 'muletazo' que liquidó el partido y selló el pase a semifinales de una Copa que Boca terminó ganando de la mano de Carlos Bianchi.