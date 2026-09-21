17 jugadores bajo la lupa: las pesadillas del parón internacional siembran el terror en el Barcelona

Un estado de preocupación domina al cuerpo técnico del Barcelona, dirigido por el alemán Hans Flick, con el inicio del actual parón internacional.

Hace unos días, Flick declaró: "Me preocupo cuando los jugadores se marchan, pero confío en los seleccionadores nacionales e intento mantener mi positividad".

El diario "Marca" señaló que 17 jugadores internacionales abandonarán el Barcelona durante el actual parón internacional. El número era de 18, pero la lesión de Andreas Christensen, un problema en el músculo del muslo izquierdo, le impide incorporarse a la selección danesa. No hay miedo en el Barcelona, pero sí cierta preocupación y tensión: los jugadores se encuentran en un estado físico excelente, y estos partidos y viajes a través del océano Atlántico, como en el caso de Raphinha, ponen en peligro su condición física.

Ya en ocasiones anteriores tanto el jugador brasileño como otros futbolistas regresaron lesionados.

17 jugadores del Barcelona están con sus selecciones nacionales durante este largo parón internacional. Siete de ellos con la selección de España, dirigida por Luis de la Fuente: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo y Lamine.

En el partido ante Croacia se enfrentarán a Livaković, que también está con la selección de su país.

Xavi Espart y Marc Bernal se incorporarán a la selección sub-21, que disputará la fase de clasificación para la Eurocopa 2027. Para lograrlo, la selección jugará tres partidos contra Finlandia, San Marino y Rumanía.

Pero, además, Ademi, tras un periodo de ausencia, ha sido convocado por Alemania para los partidos contra Serbia y Grecia; Raphinha, con Brasil; Cancelo, con Portugal; Gordon, con Inglaterra; Koundé, con Francia; Hamza Abdelkarim, con Egipto; y Bessio, con la selección belga sub-21.

El Barcelona presta especial atención y muestra preocupación por Raphinha, porque es el jugador más en forma del equipo (con 14 goles en ocho partidos), porque afronta un periodo de descanso tras recorrer largas distancias y porque ya regresó lesionado de convocatorias internacionales anteriores.

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Y el asunto no se limita al riesgo de lesión durante los propios partidos, sino que la larga duración de los vuelos y el agotamiento también afectan a su estado.

Raphinha, al igual que Lamine, Gavi y De Jong, ha regresado lesionado de la participación internacional en varias ocasiones anteriores.

Por ejemplo, Raphinha sufrió recientemente un dolor en los tendones de la rodilla derecha durante la última Copa del Mundo. Pero unos meses antes, en marzo, y durante un partido amistoso entre Brasil y Francia disputado en Estados Unidos, se lesionó en la misma zona, fue apartado de la convocatoria de la selección y regresó de inmediato al Barcelona. Estuvo cinco semanas de baja.

La temporada pasada, diversas lesiones dificultaron su participación en los partidos, y Flick y el Barcelona esperan que su delantero estrella regrese en plena forma.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, expresó el pasado sábado en la Asamblea General su lamento por este parón, tanto por su calendario como por la cantidad de partidos que sus jugadores deben disputar, y reveló su deseo de hablar con los organismos internacionales del fútbol. El presidente del Barcelona afirmó: "Este parón afecta al ritmo de nuestra preparación. Nos perjudica gravemente. Tenemos que seguir luchando y encontrar el equilibrio adecuado. Hay muchas competiciones, la Conference League, la Liga de las Naciones... El calendario está muy saturado".