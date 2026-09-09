16 cambios: Ancelotti expulsa oficialmente a la vieja guardia de la lista de Brasil

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunció la primera lista del equipo desde la decepción del Mundial, que incluyó numerosas sorpresas.

La selección de Brasil se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, tras su derrota ante Noruega por 1-2.

El diario "As" señaló: "Aquí comienza la nueva era de Carlo Ancelotti en Brasil. El técnico italiano anunció la lista de los 26 jugadores que representarán a la Canarinha en esta nueva etapa, que arranca con los partidos ante Australia (en dos encuentros) e India durante el próximo parón".

La lista incluye numerosas sorpresas, ya que reúne a 8 jugadores por primera vez: Pedro Moresco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

Mientras que otros regresan tras su ausencia en el último Mundial, como Estêvão, André Santos y João Pedro.

Y ahora, sin la vieja guardia, que vio la salida de 16 jugadores, Ancelotti lleva a cabo una revolución en la lista de la selección brasileña en su camino hacia el Mundial 2030.

Brasil se prepara para el comienzo de una nueva era, tras la salida de muchos otros jugadores titulares después del "catastrófico" Mundial, entre los que destacan: Neymar, Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson y Ederson.

La selección brasileña no era candidata a ganar el Mundial, pero aspiraba a llegar a fases avanzadas. Unas esperanzas que se desvanecieron tras los dos goles que marcó Haaland en los octavos de final.

Y desde entonces, el país sufre un profundo estancamiento. Numerosos programas han analizado las causas del fracaso y quién será el encargado de reconducir la situación a partir de septiembre.

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La verdadera era de Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol decidió empezar de cero, y con razón. Durante el verano declararon: "Ahora comienza la verdadera era de Ancelotti". Con una hoja en blanco, y sin ningún tipo de compromiso, el técnico italiano aspira a construir su equipo para los próximos cuatro años, de cara al Mundial de España, Portugal y Marruecos. Y quiere combinar la experiencia con los nuevos talentos que han irrumpido con fuerza.

El entrenador incluyó varias sorpresas en su lista inicial de la selección tras una gira que abarcó partidos a ambos lados del Atlántico. Y se centra en los jugadores prometedores, especialmente en aquellos capaces de aportar tanto de forma individual como colectiva.

Por esta razón, quedaron descartados jugadores como Kauã Elias (Shakhtar), André (Corinthians), Souza (Oporto), Kevin (Fulham) y Kaike (Como). Pero su ausencia de esta lista no significa necesariamente que no puedan reservarse un lugar en el futuro, pues el cuerpo técnico deposita grandes esperanzas en que terminen brillando.

Sin embargo, está claro que esta selección brasileña es de Vinícius Júnior y Raphinha. Los jugadores del Real Madrid y del Barcelona serán los encargados de liderar a Brasil en esta nueva etapa, al ser las dos figuras principales del plantel de Ancelotti.

En el Mundial de Estados Unidos, Neymar dejó claro que ellos son sus herederos, y ahora ambos se sientan en el trono de los reyes, el trono de Pelé, Romário, Garrincha, Sócrates, Ronaldo y Ronaldinho.

Además, "Carletto" recalca que el jugador que ahora asumirá la responsabilidad de elevar su nivel es Endrick. Ante la ausencia de un delantero puro determinado, el técnico italiano ve en él a uno de los líderes del futuro en la nueva era.

Ancelotti declaró: "Es cierto que hemos probado a muchos delanteros este año. La situación es clara, tenemos muchos jugadores jóvenes con un talento enorme, y debemos apoyar su desarrollo. Uno de ellos es bien conocido: Endrick. Tenemos otros delanteros que rinden a un gran nivel, y otros que quedan fuera del plantel. Tenemos buenas alternativas, pero Endrick será un jugador importante para Brasil en el futuro".

La lista anunciada por Ancelotti quedó de la siguiente manera:

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Moresco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensa: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Centro del campo: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Delantera: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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