Dani Olmo, estrella del Barcelona, acaparó las miradas en la victoria de su equipo sobre el Valencia, por cinco goles a cero, ayer domingo, en LaLiga, pese a su corta participación.

Olmo disputó apenas un cuarto de hora en el encuentro de ayer, pero dejó una huella clara que contribuyó con fuerza a la abultada victoria.





El diario "As" señaló que Olmo es el ejemplo del jugador luchador que busca demostrar su valía en todo momento y ganarse un puesto en el once titular.

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Flick elogió lo que hizo en Mestalla ayer. En lugar de "pasearse" por el campo tras sentenciar el resultado (0-3), fabricó dos goles en un abrir y cerrar de ojos.

En el cuarto gol, se combinó con Pedri, con quien se entiende a la perfección. Y en el quinto gol, regateó a todos hasta encontrar a Lamine, que marcó con facilidad, para dar dos asistencias en apenas 5 minutos.

Lo que ofreció Olmo representa una de esas actuaciones fugaces que no te suman puntos con el esfuerzo físico, pero que los entrenadores valoran por su valor formativo para el equipo. Un campeón del mundo entrega todo su empeño para ampliar la diferencia.

Olmo solo ha jugado 131 minutos esta temporada, una cifra sin duda escasa. Pero su experiencia acumulada le permite tener paciencia. Su estatus ya está firmemente asentado en esta etapa. La temporada es larga y llegarán sus momentos de brillo.

El Barcelona es ambicioso esta temporada, y Olmo es ambicioso, y como en tantas ocasiones anteriores, debe estar preparado.

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