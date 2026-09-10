El Bayern de Múnich continuó con su dominio en los partidos europeos disputados en su estadio, después de elevar su racha sin derrotas como local, en la fase de grupos o fase de liga de la Champions League, a 39 encuentros consecutivos.

Esto llegó tras la contundente victoria sobre el Bodø/Glimt noruego (5-0), la noche del jueves, en la primera jornada de la fase de liga.

El Bayern había llegado al partido con un registro sin derrotas, en sus últimos 38 encuentros como local en esta fase, desde su derrota ante el Manchester City por (3-2) en diciembre de 2013.

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Durante esta racha, el conjunto bávaro logró 37 victorias frente a dos empates, sin sufrir ninguna derrota, manteniendo así el récord que se extiende desde hace 13 años, según la red de estadísticas "Squawka".

Jamal Musiala había abierto el marcador para el Bayern en el minuto 47, antes de que Harry Kane añadiera el segundo gol de cabeza, en el minuto 61, y luego Alphonso Davies ampliara la ventaja de los locales en el minuto 77, con un potente disparo desde fuera del área.

Michael Olise cerró la manita del Bayern, al marcar dos goles en los minutos 83 y 90+2, para que el equipo alemán lograra una gran victoria en el inicio de su andadura europea y ocupara el segundo lugar tras la primera jornada, por diferencia de goles, por detrás del París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones.

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