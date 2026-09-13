«121 segundos que estuvieron a punto de cambiarlo todo»: Arteta descarga su furia tras la victoria del Arsenal

En una noche en la que el Arsenal parecía cerca de prolongar su histórica racha de victorias, Mikel Arteta se mostró enfadado a pesar de que su equipo se llevó los tres puntos. La victoria por 2-0 ante el Sunderland no fue suficiente para calmar al técnico de los Gunners, quien consideró que su equipo estuvo a punto de pagar el precio de una decisión arbitral que podría haber cambiado por completo la fisonomía del partido.

A lo largo de cerca de una hora de juego físico, intenso y emocionante, el Arsenal mantuvo su solidez, antes de que el encuentro entrara en unos instantes decisivos que se prolongaron durante apenas 121 segundos, en los que estuvo a punto de cambiar la cara del enfrentamiento. Un penalti para el Sunderland, seguido de una espectacular parada de David Raya, y casi inmediatamente después un gol letal del suplente Bruno Guimarães, para que el partido pasara de la posibilidad del tropiezo a una nueva victoria de los Gunners.

Pero Arteta no vio en la escena una simple victoria más, sino una seria advertencia relacionada con lo que describió como la protección del juego, especialmente en lo referente a los agarrones dentro del área durante la ejecución de los saques de esquina.

121 segundos que dieron la vuelta al partido

El punto de inflexión llegó cuando el árbitro John Brooks señaló un penalti a favor del Sunderland, tras una falta de Ezri Konsa sobre Dan Ballard durante la ejecución de un saque de esquina. El juego se detuvo unos instantes antes de que Brooks indicara el punto de penalti, después de que tanto Ballard como Konsa cayeran al suelo dentro del área.

Enzo Le Fée se dispuso a ejecutar el lanzamiento, y el Sunderland tenía una ocasión de oro para abrir el marcador y poner al Arsenal bajo una enorme presión, pero David Raya tenía otra opinión. El guardameta español logró desviar la trayectoria del balón, que golpeó el poste y privó a los locales de la oportunidad de adelantarse en uno de los momentos más emocionantes del partido.

Al Arsenal solo le hicieron falta cerca de dos minutos para castigar al Sunderland por haber fallado la ocasión. Apenas 121 segundos después de aquel instante decisivo, el suplente Bruno Guimarães lanzó un potente disparo que atravesó la defensa del Sunderland, antes de golpear en la parte inferior del larguero y alojarse en la red, otorgando al Arsenal el gol de la ventaja en un momento perfecto.

Tras el gol, el Arsenal logró mantener su ventaja antes de sentenciar el partido con un segundo tanto, para abandonar el noreste de Inglaterra con tres nuevos puntos y prolongar su magnífica racha de victorias. El Arsenal alcanzó su novena victoria consecutiva en la Premier League, logrando así una gesta que no conseguía desde los días de la histórica generación conocida como "el equipo invencible" en la temporada 2003-2004.

Teniendo en cuenta el valor de esa cifra, la noche de Arteta debería haber sido plenamente festiva, pero el técnico español optó por poner el foco en otro aspecto del partido. Para Arteta, no se trataba únicamente del penalti que se pitó a favor del Sunderland, sino de lo que considera un problema mayor que debe abordarse con firmeza para proteger el juego.

Arteta arremete contra la decisión

Tras el partido, Arteta no ocultó su enfado, criticando con dureza la señalización del penalti y asegurando que lo ocurrido dentro del área no merecía que se pitara falta a Konsa.

Arteta declaró en unas manifestaciones al programa "Match of the Day" a través de la cadena BBC: "Fue un movimiento parecido a los lanzamientos de judo por parte del rival. Ezri [Konsa] no hizo nada; basta con ver la imagen".

Y añadió: "Tenemos muchas cámaras y el VAR, y debemos asumir la responsabilidad de proteger el juego. Hoy el juego no estuvo protegido, y eso pudo habernos costado el partido y el impulso del que disfrutamos, algo que es muy peligroso".

Arteta consideraba que la intervención de Konsa no fue la verdadera causa de la caída de Ballard, señalando que el jugador del Sunderland parecía estar sujetando al defensa del Arsenal durante el forcejeo.

Pese a ello, la imagen mostró la existencia de una falta por parte de Konsa, lo que llevó al árbitro a señalar el penalti, mientras que el VAR respaldó la decisión tras revisarla.

Arteta: he visto la jugada 20 veces

El enfado de Arteta no se quedó en la crítica a la decisión, sino que aseguró que volvió a ver la jugada una y otra vez, y no pudo entender el motivo que llevó al árbitro a señalar el penalti. Dijo: "Esto no debería pasar nunca, no es justo, y estoy triste, muy triste, en ese sentido".

Y añadió: "Lo digo públicamente y de forma clara porque el asunto atañe al juego en su conjunto, y no solo al Arsenal; esto no puede ocurrir a este nivel. Es inaceptable. He visto la jugada 20 veces y no puedo entender por qué se pitó el penalti".

Las declaraciones de Arteta revelan la magnitud del descontento que sintió el técnico español, sobre todo porque la decisión llegó en un momento en el que el Arsenal buscaba romper la resistencia del Sunderland, y podría haber otorgado a los locales una enorme ventaja psicológica.

El enfado de Arteta llega en un momento en el que la Premier League y los árbitros intentan actuar con mayor firmeza ante el fenómeno de los agarrones y los forcejeos físicos intensos dentro del área durante la ejecución de los saques de esquina.

Este tipo de forcejeos había generado una amplia polémica durante la pasada temporada, después de que las jugadas a balón parado se convirtieran en un terreno de repetidas batallas físicas entre defensas y delanteros.

Los árbitros de la Premier League recibieron instrucciones claras esta temporada sobre la necesidad de hacer frente con firmeza a estos casos, en un intento de reducir el fenómeno de la "lucha libre" dentro de las áreas.

Pero el partido entre el Arsenal y el Sunderland volvió a abrir el debate, después de que se señalara un penalti tras un forcejeo entre Konsa y Ballard, una jugada que Arteta consideró que no merecía un castigo de tal magnitud.