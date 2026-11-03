120 millones de euros: tres gigantes intentan arrebatarle el objetivo al Barcelona

El nombre del joven delantero francés Junior Kroupi ha vuelto a la primera plana del mercado de fichajes europeo, después de recuperar su actividad con el Bournemouth tras la lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego al inicio de la temporada, renovando así el interés de varios grandes del continente por hacerse con sus servicios.

Según un informe del diario británico "Mirror", el Arsenal sigue de cerca la evolución del jugador de cara a intentar moverse para ficharlo durante el mercado invernal del próximo mes de enero, en el marco del deseo de Mikel Arteta de reforzar sus opciones ofensivas, mientras que el club londinense prevé competencia del Bayern Múnich y del Paris Saint-Germain por la operación.

El Arsenal se mueve y el Bayern y el PSG entran en escena

Arteta busca un delantero capaz de ocupar más de una posición en la línea de ataque, lo que convierte a Kroupi en una opción adecuada para las aspiraciones del técnico español, especialmente después de que el jugador firmara una primera temporada destacada en la Premier League, en la que marcó 13 goles en 33 partidos.

El Arsenal no ha sido el único club que ha seguido al delantero francés en los últimos meses, ya que su nombre también se vinculó al interés del Bayern Múnich y del Paris Saint-Germain, y antes que ellos del Barcelona, con la entrada de otros clubes en el seguimiento, en vista de las cualidades que ha mostrado pese a su corta edad.

El Barcelona lo intentó dos veces y el Bournemouth se negó

El Barcelona ya había puesto a Kroupi dentro de sus planes el verano pasado, como opción alternativa al argentino Julián Álvarez, que seguía siendo el principal objetivo ofensivo del club catalán.

El diario francés "L'Équipe" reveló el pasado mes de julio que el Barcelona presentó dos ofertas para fichar al jugador, cada una de ellas por un valor inferior a los 100 millones de euros, pero el Bournemouth rechazó ambos intentos, aferrándose a la continuidad de su delantero, que había llamado la atención con fuerza en su primera temporada en la Premier League.

Asimismo, informes periodísticos de aquel momento señalaban que Kroupi estaba entusiasmado con la idea de fichar por el Barcelona, sobre todo después de que una antigua imagen suya con la camiseta del club catalán se difundiera ampliamente a través de las redes sociales, coincidiendo con las noticias sobre el interés de la directiva de Joan Laporta por incorporarlo.

120 millones de euros: la cifra que complica la misión

El valor económico parece uno de los principales obstáculos para los clubes que desean fichar al delantero francés, ya que su nombre se vinculó el verano pasado con el Tottenham, en medio de informes que hablaban de una valoración del Bournemouth de alrededor de 120 millones de euros.

Una lesión en el pie había interrumpido el arranque del jugador esta temporada y lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un tiempo, antes de que regresara recientemente para disputar partidos con el Bournemouth, de modo que su reaparición ha renovado el interés de los grandes clubes y ha reabierto el debate sobre su futuro de forma anticipada.