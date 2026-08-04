Como informa Sky, debería haber nuevas negociaciones entre el club de la Bundesliga y el Real Madrid para cerrar un acuerdo en las próximas horas.

Los blancos tendrían el "objetivo claro" de que el marfileño pase el reconocimiento médico lo antes posible y ya no viaje a la concentración de pretemporada del Leipzig. Actualmente, todavía no se encuentra en Austria por motivos de enfermedad.

Según esa información, el RB exigiría 120 millones de euros de traspaso más bonus por los servicios de la sensación de la Bundesliga de la pasada temporada. Diomande, un desconocido, había llegado a Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés por una cantidad de traspaso sorprendentemente alta (20 millones de euros), tras solo diez partidos oficiales, y allí despegó con 13 goles y diez asistencias en 36 encuentros oficiales.

Diomande, muy cotizado tras solo una temporada en la Bundesliga

Ya desde muy temprano en el verano habría existido un gran interés de numerosos grandes clubes por el internacional marfileño. Liverpool, su club deseado Paris Saint-Germain, e incluso el propio Bayern de Múnich se habrían interesado por el fichaje del extremo. Ahora, al parecer, será el Real Madrid quien gane la carrera. A los blancos también parece darles igual que un traspaso pudiera tener aún consecuencias posteriores.

En segundo plano del movimiento de traspaso lleva meses librándose una disputa entre representantes por Diomande. Tanto la agencia Maxidel Management, que gestionó el traspaso el verano pasado del Leganés al RBL, como los nuevos representantes de Diomande, Roc Nation, se consideran en posesión de la razón. Al parecer, Maxidel Management sigue considerándose titular de los derechos de traspaso del jugador pese al cambio y quiere beneficiarse económicamente. Si el acuerdo entre el Real Madrid y el Leipzig se cierra, la FIFA debería investigar.





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El director deportivo del RB, Schäfer, se burla de Fabrizio Romano

Pero todavía no está tan avanzado, como dejó entrever a Sky el director general deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer. "Entiendo que sea un tema candente, pero en principio no quiero entrar en las conversaciones entre dos clubes", dijo Schäfer: "Cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos. Algún que otro experto en fichajes ya lo calificó hace siete o diez días de 'done' o 'Here we go'. Pero sencillamente no es así. Hay mucho que tener en cuenta. Aún no hemos llegado a ese punto".

Hace alrededor de una semana, el periodista de fichajes Fabrizio Romano ya había calificado el acuerdo como "Done", informó de un acuerdo entre ambos clubes por valor de 100 millones de euros y habló de un reconocimiento médico todavía en aquella misma semana. Eso no ha sucedido hasta hoy.

Pero ahora podría llegar el movimiento definitivo en el pulso.



