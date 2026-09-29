Un informe de la prensa española aseguró este martes que un jugador del Barcelona está muy cerca de abandonar el club catalán en el próximo mercado invernal.

El diario "As" señaló que el Liverpool sigue muy interesado en fichar a Alejandro Baldé, del Barcelona, y continuará con sus intentos de cerrar la operación el próximo enero.

Indicó que el Chelsea y el Milan también buscan hacerse con sus servicios durante el mercado invernal y, además, el París Saint-Germain se prepara para presentar una oferta de 40 millones de euros para conseguir su fichaje en el próximo mercado.

El lateral izquierdo piensa ahora en abandonar el club catalán después de haber perdido protagonismo en los planes del director técnico, Hansi Flick.

Baldé aún desea triunfar en el Barcelona, pero el traspaso parece ahora una posibilidad muy factible dada su situación actual.

Baldé apenas ha disputado 12 minutos con la camiseta del Barcelona esta temporada en todas las competiciones, algo que le ha llevado a plantearse seriamente aceptar una de las ofertas que ha recibido para marcharse el próximo enero.