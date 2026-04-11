¡12 000 asistencias decisivas! LeBron James hace historia en la NBA

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, se convirtió en el cuarto jugador de la historia de la NBA en alcanzar 12 000 asistencias.

Logró la marca en el primer cuarto del duelo contra Phoenix Suns, tras recoger un rebote en su zona defensiva y lanzó un pase largo y preciso a Deandre Ayton, quien anotó dos puntos, alcanzando así las 12 000 asistencias a 7:49 del primer cuarto.

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Con esta cifra, James se une a una élite liderada por John Stockton (15 806 asistencias), seguido de Chris Paul con 12 552, y Jason Kidd con 12 091. James terminó el encuentro con 12 010.

A sus 41 años, la estrella de los Lakers no piensa retirarse: podría superar a Kidd si juega una temporada más y acercarse a Paul según su estado físico y los partidos que dispute.

Con un promedio vitalicio de 7,4 asistencias por partido, James llegaba al duelo ante los Suns promediando 7,1 esta temporada; sin embargo, acabó con 12 asistencias y 28 puntos para guiar a los Lakers a un 101-73.

Con este logro, James suma 22 All-Star Games y demuestra, 20 años después de su debut, que aún es invencible.

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