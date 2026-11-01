El declive del Manchester United ha dejado de ser una simple crisis pasajera de resultados o un bache superable con una sola victoria, después de que el equipo se encontrara en una zona extremadamente peligrosa de la tabla de la Premier League, en medio de una serie de fracasos que han traído a la memoria escenarios de descenso que jamás habían pasado por la mente de su afición. Tras nueve jornadas, el histórico club presenta cifras impactantes que lo sitúan ante difíciles preguntas sobre su futuro, sobre la capacidad de sus jugadores para sacarlo de la crisis e, incluso, sobre la posibilidad de deslizarse hacia la lucha por la permanencia entre los grandes de la Premier League.

Tras la derrota ante el Chelsea por 2-0 el pasado sábado, Michael Carrick, entrenador del Manchester United, intentó afrontar la situación con su habitual calma: «Tenemos que seguir adelante y seguir ganando partidos, es así de sencillo».

Pero estas palabras, pese a su sencillez, no disipan la magnitud de los temores que rodean al equipo, sobre todo porque Carrick conoce muy bien lo que significa el descenso, después de vivir esa experiencia como jugador en las filas del West Ham United durante la temporada 2002-2003.

En la temporada 2002-2003, el West Ham contaba con una plantilla que muchos consideraron demasiado grande para descender a la categoría inferior. Además de Carrick, el equipo incluía al portero de la selección inglesa David James y a un grupo de nombres destacados, como Joe Cole, Jermain Defoe y Trevor Sinclair, cada uno de los cuales superó la barrera de los 40 partidos en las distintas competiciones.

Sin embargo, los grandes nombres no le sirvieron de nada al equipo, que terminó la temporada en el tercer puesto por la cola con 42 puntos, descendiendo así a la First Division.

Esa cifra sigue siendo el mayor número de puntos que ha reunido un equipo descendido de la Premier League en una temporada de 38 jornadas, lo que confiere a la experiencia del West Ham una relevancia especial a la hora de hablar de las probabilidades de tropiezo de los grandes clubes.

Y si se observa la situación actual del Manchester United, las cifras resultan aún más preocupantes: el equipo ha sumado solo siete puntos en los primeros nueve partidos y, si mantiene el mismo promedio hasta el final de la temporada, no logrará alcanzar la barrera de los 30 puntos, un ritmo que lo coloca en una posición sumamente complicada.

Pero ¿significa este inicio que el Manchester United se ha convertido ya en candidato a entrar en la lucha por el descenso?

Una cifra histórica devuelve al United a la zona de peligro

Uno necesita estar cerca de los sesenta años para recordar la última vez que el Manchester United descendió de la First Division.

Aquel episodio está ligado a una célebre historia sobre Denis Law, exleyenda del club, que marcó un gol de tacón a favor del Manchester City, sin celebrarlo, en un enfrentamiento ante su antiguo equipo. La versión popular sostiene que aquel gol fue la causa directa del descenso del United, pero lo cierto es que el destino del equipo ya estaba sellado bajo el mando de su entonces técnico, Tommy Docherty.

Desde noviembre de 1986, el Manchester United no se había visto en los puestos de descenso tras disputar nueve partidos o más, cuando sumó un solo punto en sus dos primeros encuentros bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, que asumió el cargo como sucesor de Ron Atkinson.

En cuanto al puesto más bajo que ocupó el equipo tras al menos nueve partidos en cualquier temporada desde entonces, fue el decimoséptimo durante la temporada 1989-1990. Hoy el club regresa a esa misma posición, si bien el tropiezo de sus rivales en los partidos del sábado contribuyó de forma principal a que se encuentre en este lugar.

Los indicadores negativos no se limitan a la clasificación de la liga, pues el equipo ha sido incapaz de lograr victoria alguna en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, su peor racha desde la temporada 1988-1989.

Además, la única victoria que ha conseguido en la liga esta temporada llegó con enormes dificultades, después de remontar una desventaja ante el Ipswich Town para ganar en su campo durante el mes de agosto.

De Amorim a Carrick: ¿se repetirá el escenario de la pesadilla?

No es la primera vez que la afición del Manchester United ve a su equipo en una posición rezagada en los últimos años, pues el club terminó la temporada 2024-2025 en el decimosexto puesto bajo la dirección de Ruben Amorim, tras 37 partidos.

Pero la comparación entre ambas situaciones revela una diferencia importante: en aquel momento el United aventajaba por 14 puntos al Leicester City, tercero por la cola, y no estuvo realmente amenazado por el descenso en ninguna fase de aquella temporada, pese al decepcionante rendimiento.

En cambio, la experiencia del Tottenham Hotspur la temporada pasada ofrece un modelo más vinculado a los temores actuales, después de que el equipo ocupara el tercer puesto por la cola, a solo dos puntos del West Ham, a cuatro jornadas del final de la competición.

Por tanto, que el Manchester United entre en una batalla por evitar el descenso sigue siendo una posibilidad desde el punto de vista teórico, aunque resulte improbable dadas las capacidades del club y su envergadura económica, sobre todo porque sus ingresos previstos superan los 700 millones de libras esterlinas durante la presente temporada.

Al ser preguntado sobre si sus jugadores son capaces de realizar un cambio mental acorde con la dificultad del momento, el entrenador optó por mirar el lado positivo: «Puedes ver el asunto desde ese ángulo, o puedes pensar en lo rápido que se avanza en la clasificación si consigues ganar los partidos. Así es como debemos afrontar la situación».

Con todo, hablar de mejorar la posición no bastará mientras no se traduzca en resultados sobre el terreno de juego, pues el equipo tiene una necesidad imperiosa de recuperar la senda de las victorias antes de que su crisis se agrave.

Un calendario de fuego y bajas sensibles: una verdadera prueba para el futuro de Carrick

Al Manchester United le espera un difícil enfrentamiento ante el Aston Villa en el estadio de Old Trafford el 8 de noviembre, pero no será más que el comienzo de una serie de duras pruebas.

De los siguientes siete partidos, el equipo se verá obligado a jugar a domicilio ante el Liverpool, el Newcastle United y el Arsenal, encuentros que podrían aumentar la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico si el equipo no recupera pronto su equilibrio.

En este momento no hay indicios claros sobre el futuro de Carrick, aunque las previsiones previas a la derrota ante el Chelsea apuntaban a su continuidad al frente del equipo en el enfrentamiento ante la Roma en la Liga de Campeones el martes.

Pero la situación se ha vuelto excepcional, y no se puede asegurar qué decidirá la directiva del club durante el próximo periodo, especialmente ante el bajón de nivel de varios jugadores, que cargan con buena parte de la responsabilidad de los últimos resultados.

El Manchester United perderá los servicios de uno de sus elementos influyentes en el próximo partido, después de confirmarse la ausencia de Lisandro Martínez ante el Aston Villa por sanción, tras ver la tarjeta roja ante el Chelsea.

Darren England, el exárbitro que participó en la dirección de la final del Mundial, calificó la expulsión del defensa argentino, a través de la cadena «BBC Sport», de «injustificada».

Los interrogantes en torno a Martínez no se limitan a la sanción, sino que se extienden a su futuro a largo plazo con el club, ante la finalización de su contrato al término de la próxima temporada y la existencia de una cláusula que permite prorrogarlo una temporada adicional.

Las recurrentes lesiones que ha sufrido el defensa argentino generan dudas sobre la conveniencia de activar esa cláusula, lo que convierte su futuro en uno de los expedientes que podrían imponerse a la directiva del United durante los próximos meses, aunque su salida no se produciría antes de enero como muy pronto.

La factura del descenso: una catástrofe financiera que amenaza el imperio del Manchester United

Puede parecer prematuro hablar de las consecuencias financieras de un descenso del Manchester United tras disputarse solo nueve jornadas, pero la envergadura del club y sus compromisos económicos hacen de este escenario algo más aterrador que la mera pérdida de su lugar entre los grandes del fútbol inglés.

El pasado mayo, Paul Quinn, bloguero especializado en las finanzas del fútbol y conocido como «The Esk», estimó que el Tottenham podría sufrir una pérdida total de ingresos de entre 197 y 235 millones de libras esterlinas en caso de descender a la categoría inferior.

En el caso del Manchester United, la magnitud de las pérdidas podría ser aún más dolorosa, dada su posición comercial y sus enormes ingresos por los derechos de retransmisión televisiva, que hacen que las cantidades compensatorias destinadas a los clubes descendidos resulten insuficientes para cubrir más que una parte limitada de la posible brecha financiera.

Asimismo, no se cree que los contratos de los jugadores incluyan necesariamente cláusulas claras relacionadas con el descenso, mientras que la naturaleza del impacto de este escenario sobre los acuerdos comerciales y los patrocinios sigue siendo desconocida, pese a la magnitud de los ingresos que obtiene el club de estas fuentes.

El panorama se complica aún más teniendo en cuenta la magnitud de la deuda que arrastra el United, que asciende a unos 1.150 millones de libras esterlinas, e incluye bonos renegociados el pasado junio a tipos de interés más altos, además de líneas de crédito renovables e importes pendientes por operaciones de traspaso de jugadores.

Al mismo tiempo, el club se prepara para realizar consultas con su afición antes de dar los últimos retoques a sus planes de construcción de un nuevo estadio, que se presentarán a finales de 2027 o principios de 2028.

El enfrentamiento ante el Chelsea fue escenario de la reaparición de los cánticos de la afición del Manchester United en contra de la idea de construir un nuevo estadio, en una imagen que refleja la magnitud de la división en torno al futuro del club, que se encuentra ante desafíos deportivos, financieros y administrativos entrelazados.

El fantasma del descenso es improbable, pero la crisis del United es más que una simple clasificación

No se puede abordar el descenso del Manchester United como un escenario probable en este momento, pues la diferencia entre las capacidades del club y lo que ofrece sobre el terreno de juego sigue siendo grande, y la temporada aún no ha llegado a su mitad, por lo que hay tiempo de sobra para corregir el rumbo.

Pero descartar la catástrofe no significa ignorar los indicadores que han llevado al equipo a esta situación; el declive continuo, la serie de resultados negativos, la falta de estabilidad técnica, junto con la irregularidad en el nivel de los jugadores, son factores que hacen que la preocupación sea legítima en los pasillos de Old Trafford.

Al final, Carrick es consciente de que las palabras serenas no bastarán para salvar al equipo, y de que el único camino para salir de este túnel es conseguir victorias y recuperar la personalidad que ha perdido el Manchester United.

¿Logrará el gigante inglés detener el derrumbe antes de que el fantasma del descenso se transforme de una mera posibilidad teórica en una auténtica pesadilla?