En un momento en el que crecen las presiones sobre el Manchester City tras ser declarado culpable en el caso de los 115 cargos financieros, el entrenador Enzo Maresca salió en defensa del club, asegurando que sus títulos están libres de toda mancha y reiterando su confianza en la capacidad de la directiva para ganar la apelación y cerrar este polémico expediente.

Maresca afirmó, durante una rueda de prensa el viernes, que confía al 100% en los propietarios del club, en su director ejecutivo y en su director deportivo, subrayando que esa confianza fue una de las principales razones por las que asumió la responsabilidad técnica.

Y añadió: "Hablé con el club, y todos confiamos en nuestra capacidad para superar este caso. Y quizás el momento adecuado para volver a hablar de ello sea cuando ganemos la apelación".

El técnico italiano rechazó poner en duda la legitimidad de los logros del Manchester City, asegurando ser plenamente consciente de la magnitud del trabajo y del esfuerzo que el club realizó para conseguir sus títulos, en un momento en el que el equipo sigue centrado en las competiciones dentro del campo, al margen de la polémica legal.

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Una comisión independiente había declarado culpable al Manchester City de los cargos relacionados con la violación de las normas financieras de la Premier League inglesa durante el periodo comprendido entre la temporada 2009-2010 y la 2017-2018, incluida la presentación de cuentas engañosas y la firma de contratos que la resolución calificó de ficticios, dentro de un plan para ocultar una financiación cuyo valor superó los 830 millones de libras esterlinas, según lo recogido en el caso.

El club recurrió el fallo, describiendo la resolución como una decisión que contiene errores fundamentales relacionados con el derecho, los principios y los hechos, y afirmando que no es válida.

Las declaraciones de Maresca llegan antes del esperado enfrentamiento ante el Liverpool, el domingo, en el primer partido del Manchester City desde el anuncio del fallo, en medio de las expectativas de un ambiente caldeado en el estadio de Anfield.