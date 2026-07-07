108,5 millones de euros en juego. El Real Madrid planifica con inteligencia el mercado de fichajes

El Real Madrid ha tenido una semana tranquila en el mercado de fichajes, aunque bajo esa calma se han cocinado varios asuntos clave: cerrar la polémica sobre el interés en Enzo Fernández, También se definió una estrategia para rentabilizar a los canteranos y se priorizó la venta de jugadores antes de fichar.

El viernes, el club desmintió de forma categórica cualquier interés por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Aunque el jugador, de 25 años, se mostraba abierto a la idea de fichar por el club blanco, fuentes de alto nivel dentro del Real Madrid confirmaron que la operación no se había planteado en la dirección del club. El club publicó un comunicado oficial para desmentir estas noticias, algo que ocurre en contadas ocasiones.

Fuera de este tema, la semana ha sido tranquila en fichajes: fuentes internas aseguran que la prioridad es vender antes de comprar, tras las llegadas del central Ibrahima Konaté, el lateral izquierdo Marc Cucurella, el centrocampista Bernardo Silva y el lateral derecho Denzel Dumfries.

El club oficializó el domingo el fichaje del holandés Dumfries, de 30 años, aunque Florentino Pérez ya lo había adelantado en junio durante su campaña de reelección.

El fichaje de Nico Paz: un nuevo ejemplo de la política de recompra.

Para «The Athletic», el acuerdo con el Como por Nico Paz es el modelo ideal de gestión de cantera.

El acuerdo permite al jugador, de 21 años, seguir creciendo en su club mientras el Madrid mantiene el control sobre su futuro. El Como pagará 60 millones para anular las cláusulas anteriores y los porcentajes de reventa, y el Madrid tendrá una nueva opción de recompra por 80 millones a partir de 2027.

La directiva ve en esta fórmula un doble beneficio deportivo y económico, más aún cuando Baz no es el único fichaje que ha reportado ganancias este verano.

Además, recibió el 50 % del traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool (40 millones), Además, ingresó 12,5 M€ por la venta definitiva de Álex Jiménez al Bournemouth y 3,5 M€ por la compra de Mario Martín por parte del Getafe tras su cesión.

Si el Bournemouth cierra el fichaje de Álvaro Rodríguez —cuyas negociaciones están avanzadas, según The Athletic—, el Madrid percibirá 12,5 millones más.

Aunque el Club Como no pagará la cifra de una sola vez, los ingresos totales potenciales alcanzan los 108,5 millones de euros, cantidad que podría aumentar si se traspasan otros canteranos como Mario Gela, Antonio Blanco y Sergio Arribas, pues el club conserva un porcentaje de su futura reventa.

Aunque la venta de jugadores es la prioridad, el club sigue vigilando el mercado. Según «The Athletic», el Real Madrid analiza reforzar defensa, centro del campo y ataque, siguiendo las recomendaciones del entrenador José Mourinho.

Sin embargo, algunas voces internas creen que ya hay suficientes opciones en el centro del campo y que un fichaje ahí no es prioritario.

¿Quiénes podrían marcharse?

Dani Ceballos fue el último en marcharse tras rescindir su contrato un año antes. Ahora se barajan los fichajes del lateral Fran García y el central Raúl Asensio, aunque su futuro aún se debate.

También han resurgido las especulaciones sobre el futuro de Eduardo Camavinga, aunque fuentes cercanas al jugador han confirmado que su deseo sigue siendo continuar en el Real Madrid, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta el verano de 2029.

Además, los canteranos Juan Martínez, Jorge Sístero y César Palacios estudian su futuro, aunque podrían quedarse.

Pese a las especulaciones, se espera que los tres se incorporen a los entrenamientos del 13 de julio, bajo la dirección de José Mourinho.