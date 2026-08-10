100 millones de euros no bastan: la Juventus se aferra a su estrella y rechaza la tentación del Arsenal

Parece que el Arsenal se enfrentará a una tarea sumamente complicada si quiere fichar a Kenan Yildiz, la estrella de la Juventus, después de que el club italiano zanjara su postura sobre el futuro del jugador ante el creciente interés del conjunto londinense, que busca un extremo izquierdo de alto nivel antes del cierre del mercado de fichajes veraniego.

El Arsenal sitúa el refuerzo de su línea ofensiva como una de sus máximas prioridades, en medio del empeño del técnico Mikel Arteta por añadir un jugador capaz de marcar la diferencia y elevar la calidad del equipo. Sin embargo, la Juventus parece dispuesta a cerrar la puerta a cualquier intento de fichar a Yildiz, incluso si la oferta supera los 100 millones de euros.

El club londinense estaba dispuesto a pagar cerca de 80 millones de libras esterlinas por el fichaje de Morgan Rogers, antes de recibir un duro golpe tras el éxito del Chelsea en cerrar el traspaso por 117 millones de libras esterlinas.

Tras el fracaso de la operación de Rogers, el interés del Arsenal se dirigió hacia Vinicius Junior, especialmente después de que el jugador rechazara una oferta para renovar su contrato con el Real Madrid.

Arteta ya mantuvo conversaciones directas con los representantes de la estrella brasileña, y Vinicius estudiaba con seriedad la posibilidad de trasladarse al Arsenal, pero su prioridad siempre fue continuar en el Real Madrid, algo que terminó con la firma de un nuevo contrato con el club español por seis años.

Kenan Yildiz entra en los planes de Arteta

Con el cierre del expediente de Vinicius, el Arsenal volvió a buscar otras opciones, y el nombre de Kenan Yildiz emergió con fuerza en los planes del club inglés.

Informes de prensa italianos revelaron que el Arsenal ha situado a la estrella de la Juventus entre sus principales objetivos, en un intento de brindar a Arteta un gran fichaje ofensivo antes del final del periodo de traspasos.

Se considera a Yildiz como un sustituto idóneo de Vinicius, dada su capacidad para jugar en la posición de extremo izquierdo, además de la posibilidad de emplearlo como creador de juego por detrás del delantero, algo que otorga a Arteta una gran flexibilidad táctica.

Pero el principal problema reside en la postura de la Juventus, que no parece dispuesta a negociar la salida del jugador.

Según una actualización publicada por el sitio "TEAMtalk", la Juventus rechazó la oferta del Arsenal, subrayando que Yildiz es un jugador "intocable", y que el club no desea desprenderse de él sea cual sea el valor de la oferta.

El informe señaló que el Arsenal se había interesado por la posibilidad de fichar al internacional turco durante el pasado mes de junio, antes de renovar con fuerza su interés en él durante el periodo actual.

La Juventus considera que Yildiz representa uno de los elementos más importantes de su proyecto de futuro, y el club pretende construir el equipo en torno al jugador, al ser una de las mayores promesas de su plantilla y uno de sus futbolistas más influyentes.

Esto se enmarca en el deseo de la Juventus de recuperar su estatus y volver a competir por los títulos, considerando la retención de Yildiz un paso fundamental en este proyecto.

Un nuevo contrato refuerza la posición de la Juventus

La Juventus había logrado el pasado febrero asegurar el futuro de Yildiz mediante la firma de un nuevo contrato con él que se extiende por cuatro años, algo que otorgó al club una posición negociadora sumamente sólida.

En virtud de esta situación, el Arsenal necesitaría presentar una oferta que superara con creces la barrera de los 100 millones de euros para que la Juventus se planteara, aunque fuera en principio, abrir la puerta a la salida del jugador de 21 años.

Parece que el club italiano no ve a Yildiz como un simple jugador que pueda venderse para obtener beneficios económicos, sino que lo considera uno de los pilares sobre los que quiere construir su proyecto de futuro.

Ante la dificultad de hacerse con la firma de Yildiz, el Arsenal cuenta con una serie de alternativas, encabezadas por Bradley Barcola, Nico Williams e Iliman Ndiaye.

El Arsenal ya se había puesto en contacto con los representantes de Barcola en un intento de arrebatar al jugador al Liverpool, que negocia su fichaje.

Pero el París Saint-Germain se aferra a obtener una suma enorme que alcanza los 150 millones de euros, es decir, cerca de 128 millones de libras esterlinas, a cambio de ceder al jugador francés.