¡100 millones de euros! El Barcelona se mueve para blindar a su estrella con un nuevo contrato

El FC Barcelona ha dado sus primeros pasos hacia la renovación del contrato del lateral español Gerard Martín, ante la satisfacción existente dentro del club por la evolución del jugador y su nivel durante el último periodo, pese a que su contrato actual se extiende hasta el verano de 2028.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona planea prolongar el contrato de Martín, elevando el valor de su cláusula de rescisión hasta los 100 millones de euros, además de mejorar su salario y reforzar su posición dentro del equipo, ante la confianza que el entrenador Hansi Flick tiene en sus capacidades.

El periodista Fabrizio Romano confirmó este lunes que el Barcelona ya ha iniciado contactos preliminares con Martín y su agente, como preludio para abrir el expediente del nuevo contrato, sin que las negociaciones hayan llegado hasta ahora a la fase de reuniones oficiales entre ambas partes.

Romano aclaró que el club no ve necesidad de precipitar la resolución del asunto, sobre todo porque el jugador se siente feliz en el Barcelona, al tiempo que el club muestra su gran satisfacción por su nivel y su evolución desde que obtuvo una mayor oportunidad con el equipo.

El Barcelona considera que Martín no es de los que puedan complicar las negociaciones, lo que hace que el ambiente de comunicación entre ambas partes sea tranquilo hasta el momento, con un deseo compartido de continuar trabajando juntos durante los próximos años.

El movimiento para renovar el contrato de Martín llega ante el convencimiento de la directiva del Barcelona sobre su evolución y su capacidad de ofrecer mejores niveles en el futuro, ya que considera que el jugador se ha convertido en una parte importante del proyecto del equipo, lo que hace que la mejora de su contrato sea uno de los asuntos sobre la mesa del club durante el próximo periodo.