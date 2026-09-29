El comité local organizador de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027 reveló que el Reino está listo para acoger el torneo, coincidiendo con el inicio de la cuenta atrás de los 100 días para el arranque de las competiciones, previsto para el 7 de enero, que se prolongarán hasta el 5 de febrero de 2027, en la primera edición del torneo que se disputa en suelo saudí.

El comité local explicó que los preparativos han pasado de la fase de planificación a la fase de plena operatividad, en el marco de los trabajos en curso para organizar la edición más grande de la historia de la Copa Asiática.





El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, declaró en unas manifestaciones oficiales: «Con la proximidad de la cita de la edición más grande de la historia de la Copa Asiática, expresamos nuestro agradecimiento al liderazgo del Reino y a su Gobierno, al comité local organizador y a la Federación Saudí de Fútbol por los esfuerzos realizados para acoger el torneo».

Y añadió: «A falta de 100 días para la mayor celebración futbolística del continente, este hito confirma que el Reino avanza conforme al plan para ofrecer una edición sin precedentes y con los más altos estándares, desde la calidad de los estadios y las instalaciones hasta la oferta de una experiencia distinguida para los aficionados. Confiamos en que todos los preparativos estarán completados de la mejor manera antes del mes de enero, para que el Reino esté en plena disposición de recibir esta gran fiesta futbolística asiática».

Por su parte, May Al-Hilaby, directora ejecutiva del comité local organizador de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027, afirmó: «Con el inicio de la cuenta atrás para el arranque de las competiciones, todos los preparativos se integran, y los trabajos de acondicionamiento de los 8 estadios avanzan conforme al plan para recibir a las 24 selecciones participantes, mientras que más de 50 entidades trabajan con espíritu de equipo único para ofrecer una experiencia distinguida a los aficionados, desde el momento de su llegada hasta su salida del Reino, reflejando en su esencia la hospitalidad saudí. La magnitud de los preparativos plasma nuestras aspiraciones para este torneo y las capacidades y posibilidades que posee el Reino en la organización de los principales eventos deportivos».

Y añadió: «Lo vemos hoy sobre el terreno en Yeda, donde el Reino acoge actualmente la Copa del Golfo 27, un nuevo hito que se suma a su historial en la organización de los grandes eventos futbolísticos».

Durante los próximos días y meses continuará una serie de iniciativas y actos que refuerzan el ambiente de entusiasmo de cara al arranque del torneo, entre ellos una película que repasa los principales hitos de la preparación a 100 días vista, la presentación de la mascota oficial y el lanzamiento de la identidad sonora oficial del torneo, además de otras iniciativas.

Las competiciones de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027 arrancarán el 7 de enero de 2027, con un enfrentamiento inaugural que reunirá a las selecciones de Arabia Saudí y Palestina en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd, en Riad, una de las tres ciudades anfitrionas del torneo junto a Yeda y Al-Khobar.

Las competiciones de la fase de grupos, con la participación de 24 selecciones, se prolongarán hasta el 20 de enero de 2027, seguidas de las rondas eliminatorias, hasta llegar al partido final que se disputará el 5 de febrero de 2027 en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd.