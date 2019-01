Las 10 perlas ‘ocultas’ sudamericanas a seguir en la Copa América 2019

Estos son los jugadores que muy pocos conoce, pero que seguramente llamarán la atención en el torneo.

La Copa América 2019 se encuentra a la vuelta de la esquina. Falta conocerse el porvenir de los 12 conjuntos participantes —con Japón y Qatar— posteriormente del sorteo, pero desde este momento se puede ir saboreando el gran nivel y cantidad de cracks que estarán en los estadios.

No nada más los consolidados gozarán de una oportunidad para probar las mieles de la gloria con sus representativos nacionales. Del mismo modo le tocará a algunos principiantes en este tipo de certámenes y sobre los que las miradas del mundo se posarán por casi un mes.

En Goal nos aventuramos a señalar quiénes serían estos en cada una de las escuadras latinas. En su mayoría desconocidos el día de hoy, aunque mañana quizás estén en la boca del planeta entero y los fanáticos de este deporte.

EXEQUIEL PALACIOS

El que quería el Real Madrid, pero por el que se han "enfríado" las negociaciones. Aún así, el todavía mediocampista de River mantiene su 'caché' y hay varios equipos interesados en su polifuncionalidad. Puede desempeñarse tanto como doble pivote, dada su capacidad para robar balones, o incluso más adelantado gracias a su habilidad para dar pases filtrados entre líneas. Lionel Scaloni ya lo debutó en la Selección mayor, por lo que ya lo conoce a la perfección.

JORMAN CAMPUZANO

Una de las contrataciones de Boca que mayor expectativa han causado. Se trata de un centrocampista mixto. Es un generador de juego, de primer pase primordialmente. Sin embargo también cuenta con un buen sentido de anticipación para cortar el esférico, además de ser técnico en la salida. Forma parte de la renovación generacional de Colombia durante el interinato de Arturo Reyes.

VÍCTOR DÁVILA

Luego del fracaso por no haber calificado a Rusia 2018, la Roja inició el recambio con varios jóvenes. Uno de ellos es el atacante del Pachuca. Es un delantero de 'envase' pequeño que no destaca por su gran físico; no obstante, sus características físicas las explota con una velocidad endemoniada, un cambio de ritmo constante y un olfato digno de '9' para aparecer dentro del área en el momento más oportuno. Tuvo algunos minutos con Reinaldo Rueda.

PEDRO AQUINO

Un contención hecho y derecho, de esos de la vieja escuela. El del León lee las acciones, presiona, marca y distribuye con criterio cuando se requiere. Últimamente a su condición le ha incorporado la facultad para sumarse al frente e incluso definir, como lo hizo en el partido ante Chile; a lo mucho le falta mejorar en el fisico. Tiene tiempo que Ricardo Gareca lo volvió su hombre en el ecuador del campo en la Selección peruana.

FEDERICO VALVERDE

El todoterreno que todos quisieran contar entre sus filas, pero sólo el Real Madrid lo presumen. Sirve de pivote, interior, mediapunta o hasta central, Fede se caracteriza por su personalidad, madurez e inteligencia táctica pese a su edad. Algo imprescindible para jugar en la parcela ancha del campo, siendo el puesto de interior el que más domina. Demuestra un correcto desplazamiento de la redonda, desborde, visión, gran golpeo a pelota parada y, por si no fuera suficiente, zancada para incorporarse al ataque. El Maestro Tabárez ya lo estrenó con Uruguay en las Eliminatorias pasadas, donde se despachó con el gol de la victoria vs Paraguay.

YEFERSON SOTELDO

Algunos le apodan "el Messi venezolano". Respetando las distancias, el extremo presenta algunas similitudes con la Pulga respecto a su estilo. Es 'caracolero', su baja estatura le ayuda a poseer un centro de gravedad más bajo del que se beneficia a la hora de regatear a numerosos rivales en unos cuantos metros. Gracias a su rapidez le gusta encarar y suele buscar el uno contra uno. No en vano lleva en su espalda el '10' de Pelé, Neymar o Robinho en el Santos. Rafael Dudamel, DT de la Vinotinto, espera que en esta ocasión no sean sólo "ráfagas" lo que enseñe dentro de la cancha.

PAQUETÁ

Para unos, el bombazo que dio el Milan en la ventana de transferencias; para otros, un 'tapado'. El brasileño es un mediocampista que actúa en diversas zonas en el ecuador del campo, siempre y cuando no se aleje de este aunque su perfil zurdo lo condiciona más en todo caso recargado a ese banda. Pese a que exhibe conocimientos defensivos, tiende a ir mayormente a la ofensiva. Exquisito con la pelota quieta y le encantan los trucos del catálogo del "jogo bonito". Prueba de ello, la 'lambretta' que tiró frente al Genoa en su primer encuentro como Rossonero. Tite lo mira de reojo desde hace un rato.

JHEGSON MÉNDEZ

Sobrino del histórico volante Édison Méndez, mundialista con Ecuador en las citas ecuménicas del 2002, 2006 y 2014. Admirador de Toni Kroos, el nuevo rostro del Orlando City, de la Major League Soccer (MLS), merodea el área enemiga recurrentemente. Le pega con un tubo de larga y mediana distancia. Desequilibrante, pero sin abusar de ello. Rastrea siempre el hueco o procura las triangulaciones antes de parecer personalista. Una de las puntas de lanza en la 'revolución' que pretende el Bolillo Gómez.

JUNIOR ALONSO

Otro fichaje Xeneize. Un multi-task que rinde por igual en línea de cuatro, de tres, como central o lateral. Pocos detentan una versatilidad así como para moverse y recorrer la última línea en diferentes posiciones. Sobresale su contextura (mide 185 centímetros y pesa 83 kilos), destaca por su juego aéreo como la mayoría de los zagueros paraguayos e impone presencia por supersonalidad dentro del césped. Juan Carlos Osorio desea convertirlo en su líder en la retaguardia.

LUIS HAQUIN

No son demasiados los legionarios de Bolivia en el exterior. Uno de los pocos afortunados es el exOriente Petrolero y que firmó con el Puebla a raíz de las recomendaciones de su compatriota Alejandro Chumacero. Central de enorme altura que hace sentir sus casi 1,90 metros en cada balón dividido, tanto cuando defiende como al momento de subir a los córners o tiros libres. El estratega Eduardo Villegas confía en su energía para contagiar al resto de sus compañeros.