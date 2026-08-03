10 millones separan a Cancelo del Barcelona: las negociaciones del Al Hilal entran en su fase decisiva

El Barcelona está a un solo paso de recuperar a João Cancelo, después de haber abierto una línea directa con la directiva del Al-Hilal saudí para cerrar la operación por una cantidad que podría cambiar los cálculos del mercado veraniego.

El diario saudí "Al-Yaum", citando fuentes españolas, informó de que los contactos entre ambos clubes han entrado en una fase avanzada y avanzan con gran optimismo hacia un acuerdo definitivo. El periódico señaló que el valor de la operación no supondrá un obstáculo para las arcas del club catalán, ya que la cantidad requerida para cerrar el traspaso se estima entre 8 y 10 millones de euros solamente.

El deseo del jugador decanta la situación

El factor decisivo en las negociaciones es el claro deseo de Cancelo de regresar al Barcelona. Según "Mundo", el jugador ha comunicado a su entorno cercano que no contempla su continuidad en el Al-Hilal como una opción sobre la mesa en estos momentos, y busca con todas sus fuerzas volver a Europa por la puerta del conjunto catalán, cuyos colores ya defendió anteriormente.

El jugador, de 32 años, presiona para facilitar su salida del club saudí, aprovechando la buena relación que mantiene con la directiva del Barcelona y con el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick.

Flick pide refuerzos y el lateral es prioridad

Los movimientos del Barcelona se enmarcan en el plan de Hansi Flick de reforzar la plantilla antes del cierre del mercado. El técnico alemán sitúa la incorporación de un lateral derecho de alto nivel entre sus máximas prioridades, y ve en Cancelo la opción ideal por su gran experiencia y su conocimiento previo del ambiente del club y de LaLiga.

Cancelo pasó una temporada con el Barcelona a préstamo procedente del Manchester City, y dejó una buena impresión antes de su traspaso al Al-Hilal. La directiva catalana espera cerrar la operación cuanto antes, para dar a Flick un margen de tiempo suficiente para preparar al jugador antes del inicio de la nueva temporada, el 23 de agosto ante el Elche.

Hasta el momento, la directiva del Al-Hilal no ha emitido ningún comentario oficial sobre el futuro del jugador, pero los indicios que llegan desde España confirman que la salida de Cancelo del "Zaeem" es ya cuestión de tiempo, ante el acercamiento de posturas entre todas las partes.