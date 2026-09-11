¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

10 goles: Ivan Toney destroza el récord de Al-Somah y vuela en la cima de los goleadores

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
1ª División
I. Toney
Arabia Saudita
Inglaterra

El delantero inglés continúa brillando

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, superó el registro histórico de su predecesor sirio Omar Al-Somah, después de marcar su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli recibió al Al-Hazem este viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la séptima jornada de la Roshn League.

Ivan Toney marcó el segundo gol del Al-Ahli en la portería del Al-Hazem, en el minuto 32 del encuentro, tras un penalti que él mismo provocó.

Y en el último minuto de la primera parte, el delantero inglés marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo, después de que el portero atajara un disparo de Saleh Abu Al-Shamat, antes de que el balón le llegara a él frente a la portería vacía.

AFC Liga de Campeones
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Pakhtakor Tashkent crest
Pakhtakor Tashkent
PAT

Con ello, Toney alcanza su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League, colocándose al frente de la tabla de goleadores de la competición, con una ventaja de 6 goles completos sobre su perseguidor más cercano.

El futbolista de 30 años marcó esos 10 goles en apenas las primeras 7 jornadas, siendo el mejor inicio de su historia con el Al-Ahli, desde su fichaje por el club en el verano de 2024, procedente del Brentford.

Toney no marcó su décimo gol en la temporada 2024-2025 hasta después de 17 partidos en la liga saudí, mientras que logró el mismo número tras 13 partidos la temporada pasada.

Ivan Toney igualó además el registro histórico a nombre de Omar Al-Somah, ya que era el único jugador que había marcado 10 goles en las primeras 7 jornadas de la liga saudí, desde el comienzo de la temporada 2009-2010.

El delantero sirio logró ese registro también con el Al-Ahli, concretamente en las primeras 7 jornadas de la temporada 2016-2017 de la liga saudí, según la red de estadísticas "Opta". 

Cabe recordar que Ivan Toney nunca antes se había proclamado máximo goleador de la liga saudí, ya que quedó subcampeón por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en la temporada antepasada, y del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al-Qadisiya, la temporada pasada.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google