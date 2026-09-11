El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, hizo historia con el equipo tras marcar su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli recibió al Al-Hazem, este viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la séptima jornada de la Roshn League.

Ivan Toney anotó el segundo gol del Al-Ahli en la portería del Al-Hazem, en el minuto 32 del partido, desde un penalti que él mismo provocó.

Y en el último minuto de la primera parte, el delantero inglés marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo, después de que el portero rechazara un disparo de Saleh Abu Al-Shamat, antes de que el balón le llegara frente a la portería vacía.

De este modo, Toney alcanza su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League, encabezando la tabla de goleadores de la competición, con una diferencia de 6 goles completos sobre su perseguidor más cercano.

El jugador de 30 años marcó esos 10 goles en las primeras 7 jornadas solamente, siendo su mejor arranque en la historia con el Al-Ahli, desde su traspaso a sus filas en el verano de 2024, procedente del Brentford.

Toney no marcó su décimo gol en la temporada 2024-2025 hasta después de 17 partidos en la liga saudí, mientras que anotó la misma cantidad tras 13 partidos en la temporada pasada.

Ivan Toney también igualó el récord histórico registrado a nombre de Omar Al-Somah, quien era el único jugador que había marcado 10 goles en las primeras 7 jornadas de la liga saudí, desde el inicio de la temporada 2009-2010.

El delantero sirio logró este registro también con el Al-Ahli, concretamente en las primeras 7 jornadas de la temporada 2016-2017 de la liga saudí, según la red de estadísticas "Opta".

Cabe recordar que Ivan Toney nunca se ha coronado como máximo goleador de la liga saudí, ya que quedó subcampeón por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, hace dos temporadas, y del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al-Qadsiah, la temporada pasada.

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