10 cambios en los Emiratos Árabes Unidos y 5 en Catar: la alineación oficial del partido entre Emiratos Árabes Unidos y Catar en la Copa del Golfo 27

Zlatko Dalić, seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, y Julen Lopetegui, director técnico de Qatar, anunciaron las alineaciones oficiales de ambos equipos para su partido de esta noche, correspondiente a la tercera jornada del Grupo 2 de la Copa del Golfo 27, disputada en Arabia Saudí.

La selección de Emiratos Árabes Unidos lidera el grupo con 6 puntos, por diferencia de goles sobre Qatar, que es segundo, y ambas han asegurado su clasificación a semifinales, mientras que las selecciones de Yemen y Baréin quedaron eliminadas tras caer derrotadas en las dos jornadas anteriores.

El seleccionador de Emiratos Árabes Unidos realizó 10 cambios completos en la alineación del equipo en comparación con el partido anterior ante Baréin, ya que solo mantuvo su puesto un jugador: Richard O'Connor.

La alineación de Emiratos Árabes Unidos fue la siguiente:

Hamad Al Muqbali, O'Connor, Sasha Ivković, Khalid Al Dhanhani, Khalifa Al Hammadi, Abdullah Hamad, Fábio de Lima, Ali Saleh, Harib Abdullah, Luan Pereira y Sultan Adil.

Por otro lado, el director técnico de la selección de Qatar, Julen Lopetegui, realizó 5 modificaciones, ya que solo 6 jugadores conservaron sus puestos como titulares: el portero Mahmoud Abu Nada, Tarek Salman, Pedro Miguel, Mohammed Manaa, Almoez Ali y Edmilson Junior.

La alineación de Qatar fue la siguiente:

Mahmoud Abu Nada, Pedro Miguel, Tarek Salman, Edmilson Junior, Ayoub El Alaoui, Homam Ahmed, Jassem Gaber, Ahmed Al Janahi, Mohammed Manaa, Ahmed Fathi y Almoez Ali.